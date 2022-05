Salvione: “Il Napoli ha un calciatore favoloso. De Laurentiis deve ringraziare Spalletti per un motivo importantissimo”

Pasquale Salcione, giornalista de il Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio.

“Io credo che, se alla fine tiri le somme, il Napoli migliore giocatore del Napoli in questa stagione sia stato Anguissa. Quando Anguissa era in forma e offriva certe prestazioni, il Napoli, era una delle squadre migliori in Italia se non la migliore. Dal punto di vista ‘globale’, Anguissa è stato determinante anche se Di Lorenzo lo metto sul podio per la continuità che ha avuto e per la capacità di essere sempre una garanzia”.

Le parole di De Laurentiis su Koulibaly hanno aperto vari scenari di mercato. Tu credi possa partire?

“Il mercato, da un certo punto di vista, sé molto semplice. Se per Koulibaly arriverà un’offerta all’altezza, potrà partire. Credo che il Napoli farà, come diceva Mourinho sulla Roma l’anno scorso, un ‘mercato di reazione’. Non so se ci sono degli incedibili, credo che se arriverà qualcuno con l’offerta giusta per Koulibaly, così come per Fabian, Lozano ecc., non ci saranno problemi per la cessione. Bisogna accontentare De Laurentiis poi, ovviamente, i tifosi non devono allarmarsi perché, con un certo tipo di entrare dai ‘big’, si andrebbero a fare investimenti importanti”.