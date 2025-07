Saltava avversari come birilli, ora alleva mucche e produce latte | La nuova vita dell’ex Napoli: il calcio è solo un ricordo

Non sempre dopo il ritiro si continua con il calcio. Spesso si cercano altri campi per andare avanti, che non riguardano il pallone.

Il ritiro dal calcio professionistico segna per molti atleti l’inizio di una seconda vita, spesso piena di incertezze. Nonostante la percezione comune, non tutti i calciatori accumulano fortune tali da poter vivere di rendita. E anche chi ha guadagnato bene, si trova a dover affrontare un vuoto fatto di tempo libero, mancanza di obiettivi quotidiani e la fine dell’adrenalina da campo. È in questo scenario che molti scelgono di reinventarsi professionalmente.

Alcuni restano nel mondo del calcio, diventando allenatori, dirigenti, procuratori o opinionisti televisivi. Altri, invece, cambiano completamente ambito, lanciandosi in attività imprenditoriali, nel settore immobiliare, nella ristorazione o persino nel mondo dello spettacolo. Sono sempre di più gli ex calciatori che, con visione e coraggio, costruiscono una carriera post-campo anche più redditizia di quella sportiva.

Esempi non mancano: c’è chi ha aperto catene di palestre, chi è diventato imprenditore nel digitale, e chi ha trovato successo nel mondo della moda o del vino. Il nome, la reputazione e la rete di contatti acquisiti negli anni da calciatore possono diventare strumenti preziosi se accompagnati da passione, competenze e spirito di iniziativa.

Il messaggio è chiaro: il calcio può essere solo l’inizio. Con determinazione e lungimiranza, è possibile trasformare la fine di una carriera sportiva in una nuova fase altrettanto stimolante, ricca di sfide e soddisfazioni. Perché reinventarsi non è solo necessario: può diventare la vera vittoria.

Dal campo da calcio ai campi agricoli

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Camilo Zuniga ha scelto una strada lontana dai riflettori, ma in perfetta sintonia con le sue radici e passioni. L’ex esterno colombiano, che ha lasciato il segno in Italia con le maglie di Napoli e Bologna, ha deciso di investire nella sua grande passione per l’agricoltura, trasformandola in una vera e propria attività imprenditoriale.

Oggi Zuniga gestisce una fattoria moderna, un’azienda agricola dove alleva mucche e produce latte fresco di alta qualità. Un ritorno alla terra che per lui non è solo un investimento economico, ma una scelta di vita: lontano dal clamore del calcio professionistico, ha riscoperto il valore della natura, del lavoro quotidiano e della produzione sostenibile.

Un progetto sostenibile e legato alle origini

L’ex calciatore ha più volte raccontato come questo progetto sia nato da un forte desiderio di rimanere legato alle sue origini colombiane, dove l’agricoltura rappresenta una parte fondamentale della cultura locale. Nella sua fattoria, Zuniga promuove pratiche responsabili, il rispetto per gli animali e la qualità del prodotto finale.

Con determinazione e spirito imprenditoriale, ha saputo reinventarsi, dimostrando che la vita dopo il calcio può essere altrettanto appassionante. Il suo esempio è oggi un modello per molti ex sportivi, testimoniando come seguire una passione – anche se lontana dallo sport – possa trasformarsi in una nuova, gratificante carriera.