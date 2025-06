Rivoluzione in F1: imposto il tetto massimo su stipendi dei piloti | Guadagneranno quanto i meccanici

Le prestazioni in pista non bastano più: la Federazione mette nel mirino l’equilibrio economico tra i protagonisti del Circus.

Oscar Piastri brilla al Montmeló, ma fuori dalla pista si apre una battaglia ben più accesa.

Il weekend del GP di Spagna si accende già dalle Prove Libere 2, dove Oscar Piastri sorprende tutti firmando il miglior tempo in 1’12’’760. L’australiano della McLaren, veloce e costante, si impone su George Russell e Max Verstappen, confermando l’ottimo stato di forma della MCL39, capace di adattarsi perfettamente alle caratteristiche del tracciato catalano nonostante l’introduzione dell’ala anteriore più rigida.

Alle spalle del terzetto di testa, Lando Norris chiude in quarta posizione, mostrando un passo gara particolarmente convincente. Una McLaren solida in tutte le condizioni, che continua a mettere pressione a Red Bull e Ferrari. Proprio la Rossa, invece, ha mostrato segnali contrastanti: quinto tempo per Leclerc, più staccato Carlos Sainz, solo quattordicesimo davanti al pubblico di casa.

Le Ferrari hanno faticato soprattutto nel ritmo gara, dove le sensazioni positive della prima sessione sono completamente svanite. Leclerc ha lamentato via radio mancanza di grip e scarsa stabilità, mentre Hamilton – 11° e distante dal compagno Russell – ha definito la sua monoposto “davvero difficile da guidare”. In mezzo, Alonso porta la Aston Martin in settima posizione, davanti a un sorprendente Gasly.

Tra sorprese e delusioni, lo spettacolo della F1 continua

La Racing Bulls piazza entrambe le vetture in top ten, con Hadjar e Lawson davanti alle Alpine, mentre la Williams crolla sotto le aspettative: le modifiche aerodinamiche non hanno prodotto risultati, e Carlos Sainz – tra i peggiori della giornata – ha faticato a trovare ritmo e velocità.

Il circuito di Barcellona, considerato uno dei più completi del Mondiale, ha messo in evidenza pregi e difetti delle monoposto, ma anche differenze notevoli tra le scuderie in termini di sviluppo e strategia. Tuttavia, mentre i team lavorano al setup perfetto, sul piano politico si consuma una discussione potenzialmente storica per il futuro della Formula 1.

“Non è giusto”: la FIA lancia l’allarme sugli stipendi in Formula 1

Al centro della polemica, una dichiarazione destinata a lasciare il segno. A parlare è Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA, che in un’intervista concessa a Reuters ha messo in discussione l’attuale modello economico della Formula 1, sollevando dubbi sull’equità del sistema “Non ha senso che un solo pilota e un solo team principal guadagnino più dell’intera FIA, mentre è la FIA a possedere il Campionato. È giusto?”

Una frase che ha acceso il dibattito tra addetti ai lavori e tifosi. L’ipotesi, secondo fonti vicine alla Federazione, sarebbe quella di introdurre un tetto massimo agli stipendi dei piloti e dei manager, avvicinandoli – simbolicamente – a quelli dei tecnici e dei meccanici. Una proposta shock, che mira a riequilibrare i rapporti di forza economici all’interno del paddock e a ridurre la distanza tra i protagonisti visibili e quelli che operano dietro le quinte.