Riunione segreta del gruppo squadra: si sono stufati di mister Conte | Avvertito De Laurentiis con un SMS

Nelle ultime ore ci sarebbe stata una riunione segreta del gruppo squadra: la formazione è stanca di mister Conte.

Arrivato sull’onda dell’entusiasmo lo scorso anno, dopo una stagione a dir poco disastrosa, Antonio Conte ha riacceso le emozioni latenti nei tanti appassionati del Napoli. Rivedere in campo e come proprio allenatore un tecnico in grado di fare sempre la differenza in A, può cambiare la percezione delle cose. Ma adesso tutto potrebbe essere finito.

Nel 2024/2025 il suo Napoli, il Napoli di Antonio Conte, ha centrato il traguardo più importante di tutti. All’ultima giornata, grazie alla vittoria sul Cagliari, gli azzurri si sono laureati campioni d’Italia per la quarta volta nella propria storia. Un traguardo insperato a inizio stagione.

Nemmeno il più ottimista dei tifosi avrebbe potuto immaginare un epilogo del genere. A maggior ragione dopo la partenza a gennaio di Kvaratskhelia. E invece, ancora una volta nella propria carriera da tecnico, Conte, è riuscito a portare a casa uno scudetto. E il prossimo anno nessuno potrà scucire dalla maglia del Napoli il tricolore.

E il primo obiettivo sarà proprio questo, ovvero difendere lo stemma presente sul petto. Non sarà semplice ma il mercato portato avanti sin qui ha fatto intuire le reali intenzioni del Napoli che non sono limitate esclusivamente alla Serie A. Glia acquisti messi a segno hanno dimostrato la voglia di far bene anche in Europa.

Grandi ambizioni

Questo perché grazie al primo posto conquistato lo scorso anno, il Napoli, si è qualificato per la prossima UEFA Champions League. Un altro traguardo importante per il blasone, per la storia della squadra e per le casse di De Laurentiis. E proprio il patron non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione di fare bella figura.

La vittoria della Coppa dalle grandi orecchie resta un’utopia al momento, ma mai nulla è impossibile. E chissà che a portare fino in fondo alla massima competizione europea per club, non siano proprio i nuovi acquisti. Tutti di spessore, tutti in grado di poter giocare in Europa senza alcun tipo di problema. Ma a traballare è la posizione di Conte.

Situazione in bilico

Il direttore sportivo Manna ha portato sin qui a Napoli diversi giocatori. Kevin De Bruyne, un top player ancora in grado di fare la differenza. Poi si è assicurato le prestazioni sportive di Lucca dall’Udinese, di Marianucci dall’Empoli e ancora quelle di Beukema dal Bologna e di Noa Lang.

Tutti acquisti importanti che Antonio Conte vorrebbe godersi. Ma attenzione alle possibili lamentale da parte dei giocatori nei confronti dell’allenatore. Questo perché gli allenamenti del mister continuano a essere massacranti. A testimoniarlo c’è un video di Spazio Napoli in cui Neres e Lang non riescono a scendere le scale per il troppo lavoro.