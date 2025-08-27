Ritorno in nazionale a quasi 40 anni: il ct lo ha già chiamato | Ha giocato anche con Gattuso
La Nazionale ha sempre il suo fascino, per tutti i giocatori. Rinunciare è sempre dura, spesso si verificano dei dolci ritorni.
La storia del calcio è ricca di grandi ritorni in nazionale, con giocatori che dopo anni lontani hanno saputo riprendersi la scena. Uno dei casi più celebri è quello di Gianluigi Buffon, che dopo l’addio nel 2017 tornò a difendere i pali dell’Italia in occasione delle amichevoli del 2018, dimostrando ancora affidabilità e spirito da leader. Il suo rientro, seppur breve, fu il simbolo di un campione senza età.
Un altro ritorno memorabile è stato quello di Zlatan Ibrahimović con la Svezia. Dopo l’addio annunciato nel 2016, il fuoriclasse scandinavo rientrò in nazionale nel 2021, a 39 anni, per dare una mano nelle qualificazioni mondiali. Nonostante gli acciacchi fisici, la sua sola presenza bastò a rilanciare entusiasmo e ambizioni all’interno del gruppo.
Anche in Argentina si ricorda il caso di Carlos Tévez. Dopo anni di assenza, l’Apache tornò a vestire la maglia albiceleste nel 2014 su scelta di Tata Martino, guadagnandosi il sostegno dei tifosi e un posto nella Copa América del 2015. La sua grinta e la capacità di incidere lo resero subito protagonista.
In tempi recenti, il ritorno di Karim Benzema con la Francia nel 2021 è stato tra i più discussi e clamorosi. Dopo una lunga esclusione durata quasi sei anni, il centravanti del Real Madrid fu reintegrato da Deschamps in vista dell’Europeo. La sua qualità e i gol riportarono immediatamente i Bleus a livelli altissimi, dimostrando quanto il talento non conosca scadenze.
Il caso Ter Stegen apre al ritorno
L’infortunio alla schiena che ha fermato Marc-André Ter Stegen rischia di avere effetti pesanti non solo sul Barcellona ma anche sulla nazionale tedesca. Il timore più grande è che il portiere non riesca a recuperare in tempo per i Mondiali del 2026, in programma tra Canada, Messico e Stati Uniti. Per questo, in Germania, prende quota l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Manuel Neuer, che aveva annunciato lo stop nell’agosto scorso.
Il richiamo dell’esperienza di Neuer sarebbe accolto favorevolmente da Hermann Gerland, storico assistente del Bayern e oggi nello staff della Germania. «Se la Mannschaft vuole raggiungere certi obiettivi, Nagelsmann deve puntare sul migliore. E il migliore è Neuer», ha dichiarato a ZDF.
Lodi a Flick e un legame con Gattuso
Gerland non ha mancato di elogiare anche Hansi Flick, ex tecnico del Bayern e oggi al Barcellona: «Era una stella, sia come allenatore sia come persona. Parlava con tutti in privato e spiegava sempre le sue scelte. Cercava di compiacere tutti».
Un profilo che Gerland ha visto crescere negli anni, tanto da ricordare le sfide vissute sul campo: Flick, infatti, da giocatore del Bayern affrontò anche Gennaro Gattuso in amichevoli e tornei internazionali. Un dettaglio che lega ulteriormente la storia del calcio tedesco con quella italiana, in un intreccio di esperienze e carriere destinate a incrociarsi.