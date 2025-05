Risoluzione a campionato in corso: TERREMOTO HAMILTON | Intesa Ferrari con il nuovo pilota

Il Gran Premio di Miami ha segnato un punto di rottura pesante tra Lewis Hamilton e la Ferrari.

L’avventura di Lewis Hamilton in Ferrari non sta andando come molti avevano immaginato. Accolto con entusiasmo dai tifosi e accompagnato da enormi aspettative, il sette volte campione del mondo sta faticando ad adattarsi a Maranello. I risultati non arrivano, la macchina continua a essere inferiore alla concorrenza, e il feeling con l’ambiente sembra essersi incrinato.

A Miami, uno dei weekend più glamour della stagione, il malumore è esploso in modo evidente. In gara, dopo uno scambio di posizione con Carlos Sainz, Hamilton ha ricevuto un messaggio radio che ha lasciato tutti interdetti: Riccardo Adami, ingegnere di pista, gli ha comunicato che il distacco dal compagno era di 1.4 secondi. Un’informazione apparentemente banale, che ha però scatenato l’irritazione dell’inglese.

Il tono con cui Hamilton ha replicato via radio non è passato inosservato: l’ex Mercedes è apparso frustrato, quasi infastidito da quella che ha percepito come una gestione poco trasparente delle strategie. Non è la prima volta che il britannico mostra insofferenza per le scelte del muretto rosso, ma stavolta il malcontento è parso più profondo.

Fonti vicine al team parlano di tensioni crescenti negli ultimi giorni. Il rapporto tra Hamilton e l’ingegneria Ferrari sembra non decollare, e all’interno del box si respira un’aria sempre più pesante. Anche con Sainz, che sta vivendo una stagione solida e senza sbavature, la convivenza non è delle più semplici.

La crepa diventa voragine?

Miami potrebbe dunque essere stato il momento in cui tutto è venuto a galla. La Ferrari, che aveva puntato su Hamilton per aprire un nuovo ciclo vincente, si trova ora nella scomoda posizione di gestire un campione scontento e sempre meno convinto del progetto. In conferenza stampa, Lewis ha scelto parole misurate, ma non ha nascosto la frustrazione per la situazione attuale.

Secondo indiscrezioni, dietro le quinte si starebbero valutando tutte le opzioni. Non è escluso, anzi, che in caso di altri episodi simili si possa arrivare a una clamorosa risoluzione anticipata del contratto. Uno scenario che, fino a poche settimane fa, sembrava fantascienza ma che oggi viene preso seriamente in considerazione nei corridoi di Maranello.

Ferrari, occhi su Zhou

Se Hamilton dovesse davvero lasciare la Ferrari già a stagione in corso, la squadra potrebbe decidere di affidarsi al terzo pilota Guanyu Zhou. Il cinese, attualmente in orbita Ferrari come riserva, conosce già l’ambiente, ha esperienza in F1 e sarebbe pronto a cogliere al volo una delle occasioni più importanti della sua carriera.

Per ora nulla è ufficiale, ma il malumore è palpabile. Hamilton è arrabbiato, la Ferrari è sotto pressione, e l’armonia sperata sembra un lontano ricordo. Il Mondiale 2025 rischia di trasformarsi in un romanzo di colpi di scena: il primo, forse, è appena andato in scena a Miami.