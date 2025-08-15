Risolti tutti i problemi: Conte ha trovato l’esterno sinistro ideale | Lo scorso anno è stato da pallone d’oro
Adesso il nodo gordiano che attanagliava Conte sembra essere risolto: trovato l’esterno sinistro che giocherà nel Napoli.
Mesi di ricerca ma adesso sembra che il quadro sia stato definitivamente completato. In queste ore il Napoli di Antonio Conte, che cercava disperatamente un rinforzo a sinistra, sembra abbia trovato il giocatore giusto da schierare come esterno. Una notizia che di certo farà felice il mister pugliese.
Lo scorso anno in fase offensiva, ad operare su quella corsia, ci hanno pensato, alternandosi, Spinazzola piuttosto che Neres. Ma adesso un nuovo esterno è pronto ad arrivare alla corte di Antonio Conte. Questo dimostrando quanto la società sia al lavoro in vista della prossima annata.
E la dirigenza partenopea ha dimostrato di avere grandi ambizioni a partire dal giorno seguente la festa scudetto. Dopo la vittoria in campionato con il Cagliari, che ha sancito il passaggio di consegne del tricolore dall’Inter al Napoli, Manna, il direttore sportivo, si è messo subito all’opera.
Obiettivo primario del ds è quello di costruire una rosa ancora più competitiva rispetto a quella vista lo scorso anno. Conte vuole alzare l’asticella, Manna sin qui ha operato per farlo e Aurelio De Laurentiis condivide il pensiero comune ai due uomini che lo hanno portato ai vertici del calcio italiano lo scorso anno.
Acquisti mirati
Soprattutto gli acquisti, in casa Napoli, hanno generato clamore. Basti pensare a Kevin De Brunye. Il belga ha deciso di sposare il progetto azzurro da free agente dopo la lunga esperienza al Manchester City. Le prime apparizioni in amichevole non sono state esaltanti ma sta trovando la giusta forma così come tutta la squadra.
Il carico di lavoro è pesante e a testimoniarlo c’è anche un video che riguarda un altro nuovo acquisto: Noa Lang. L’olandese arrivato dal PSV, dopo una sessione di allenamenti con Conte, difficilmente riusciva a scendere i gradini di una semplice scala. Oltre ai due già citati sono arrivati anche Lorenzo Lucca (che è già andato a segno), Beukema, Marianucci, Gutierrez e Vanja Milinkovic-Savic. E adesso sarà il momento dell’esterno sinistro.
Il nuovo esterno
Mister Conte vuole rinforzi su quella corsia e dunque sta ragionando assieme alla dirigenza per trovare la soluzione migliore. E sembra che il Napoli l’abbia trovato. Non è nemmeno stato necessario cercare troppo sul mercato: il giocatore in questione fa già parte della rosa del Napoli.
Stiamo parlando di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese lo scorso anno ha disputato un campionato monstre entrando sin da subito e prepotentemente ai vertici della scala gerarchica di Conte. Gaetano Fontana, ex centrocampista azzurro, a Radio Marte ha affermato: “McTominay a sinistra? Lo ha già fatto, e non è da escludere che venga riproposto”. Vedremo se Conte seguirà il consiglio.