Richiesta specifica del mister: vuole Allan | Ritorno e firma dopo il Mondiale per Club

Dopo la competizione il ritorno che lascia tutti senza parole.

Il Mondiale per Club è iniziato oramai da diversi giorni e sta già regalando emozioni e campioni sui vari terreni di gioco degli Stati Uniti. Tante le bandiere scese in campo nei vari rettangoli di gioco degli impianti americani, tante le vecchie conoscenze del calcio italiano. E in particolare ce n’è una che fa gol a un club di Serie A.

In Italia oramai non lo si vede da cinque canni. Stiamo parlando di Allan, ex centrocampista tra le varie squadre di Napoli e Udinese. Ad oggi il classe 1991 si trova tra le file del Botafogo, squadra brasiliana che sta prendendo parte al Mondiale per Club. La sua squadra è già scesa in campo e si è imposta per 2-1 sul Seattle. Ma Allan è rimasto in panchina.

Forse già questo potrebbe essere un chiaro segnale di rottura con la formazione guidata da Renato Paiva che, oramai, non lo impiega dallo scorso 5 giugno nella vittoria contro il Cearà nel corso del 10° turno del campionato brasiliano. Il classe ’91 ha tanta esperienza sulle spalle e in caso di scarso impiego potrebbe decidere di cambiare club.

Adesso il Botafogo davanti a sé ha ancora due partite del Mondiale per Club, in attesa di capire se i brasiliani riusciranno a superare la fase a gironi. Allan dovrà ricevere risposte già a partire dalla sfida contro il PSG, un eventuale e ulteriore tagliafuori potrebbe risultare decisivo per il suo destino.

Destino appeso a un filo

Come se non bastasse dopo aver affrontato i campioni d’Europa in carica favoriti anche per questo torneo, ci sarà l’Atletico Madrid. E quella potrebbe rappresentare davvero l’ultima spiaggia per il futuro di Allan con la maglia del Botafogo. I prossimi giorni saranno decisivi in tal senso ma nelle ultime ore un’ipotesi si sta sempre più facendo largo.

Non a caso il brasiliano potrebbe nuovamente tornare a calpestare i campi in erba della Penisola. Decisiva potrebbe essere la richiesta di un mister di un club di Serie A che lo ha già allenato e ha condiviso tanto con lui. Sia dal punto di vista tattico, sia dal punto di vista delle battaglie sui vari terreni di gioco in Italia.

La decisione dopo il Mondiale per Club

Allan potrebbe ritornare alla corte di un mister che lo ha trattato con cura e soprattutto lo ha migliorato sotto l’aspetto fisico e tattico. Lo ha reso di fatto un giocatore totale a centrocampo con grandi doti da battagliero e una garra tipica sudamericana, che in fase di aggressione e recupero palla, oltre che interdizione, è fondamentale.

Maurizio Sarri potrebbe infatti spingere per un ritorno di Allan in Italia e nella sua Lazio. Per lo stile di gioco predicato dall’allenatore toscano il centrocampista attualmente in forza al Botafogo sarebbe perfetto. Sarri lo conosce bene visti gli anni a Napoli assieme e chissà che dopo l’esperienza del Mondiale per Club Allan non possa vestire biancoceleste.