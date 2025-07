Richiesta di Gasperini a Massara: vuole un calciatore del Napoli | Avviati i contatti con l’agente

Gasperini si è rivolto a Massara: vuole un calciatore in particolare. Vuole un giocatore del Napoli. Avviati i contatti.

La Roma all’indomani del termine della stagione 2024/2025, si è messa subito all’opera per comprendere e per capire a chi affidare la formazione dopo il miracolo compiuto da Claudio Ranieri. L’ex allenatore del Leicester infatti, ha compiuto l’ennesimo miracolo in carriera e salvato i giallorossi da una situazione disastrosa.

Al momento del suo arrivo, ad essere vicinissima, era praticamente la zona retrocessione. Uno scenario che mai nessuno avrebbe potuto immaginare. Richiamato Ranieri, che dunque si è dovuto rimettere in servizio, la Roma ha riacquistato fiducia, valore, tattiche di gioco e soprattutto grinta, quella che era mancata in precedenza.

Con la parziale gestione di De Rossi a inizio stagione e quella di Ivan Juric che non ha portato i risultati sperati, la Roma si è dovuta reinventare con Ranieri. O forse Ranieri ha dovuto reinventare una nuova che poi, miracolosamente, sino all’ultima giornata, ha addirittura lottato per un posto in UEFA Champions League.

E al termine della stagione, lo stesso tecnico romano che ha terminato la propria esperienza da allenatore, ha aiutato la dirigenza a scegliere il sostituto. Si tratta di Gian Piero Gasperini che, dopo più di un decennio all’Atalanta, ha deciso di cambiare aria. E ora è pronto a iniziare questa nuova avventura a Roma.

Gasperini vuole una rosa al completo

La dirigenza, capitanata da Massara, si è messa subito all’opera in chiave mercato. I giallorossi ad esempio, sono ancora in trattativa con il Palmeiras, che ha preso parte al Mondiale per Club, per l’acquisto di Richard Rios. L’offerta è di circa 25 milioni più bonus, per arrivare ai circa 30 richiesti dal club brasiliano.

Non è però finita qui. La trattativa continua a essere in stand-by poiché manca l’intesa sia con il giocatore che con la società. Parallelamente, i giallorossi, continuano a monitorare El Aynaoui del Lens come alternativa per il reparti di centrocampo dopo la partenza dell’argentino Paredes tornato al Boca.

Il mercato non si ferma

L’estata è ancora lunghissima e vedremo come si muoverà la dirigenza giallorossa. Nel frattempo ci sono movimenti anche in attacco dato che il club capitolino ha messo gli occhi su Evan Ferguson del Brighton. La difficoltà principale è legata alla formula del trasferimento, ma nelle ultime ore ci sono stati piccoli segnali di progresso.

Infine Gasperini avrebbe una richiesta in particolare. Un giocatore che ha già preso parte a una squadra guidata da lui, ovvero l’Atalanta. Si tratta di Spinazzola. Il giocatore al momento resta un’ipotesi dato che difficilmente potrebbe ritornare alla Roma, ma chissà che il suo ex allenatore non riesca a convincerlo.