RETROSCENA LUKAKU: la vera ragione dell’infortunio | È tutta colpa di De Laurentiis
Romelu Lukaku si è infortunato da diversi giorni e solo adesso è emersa la vera ragione della tegola che ha colpito il Napoli di Conte.
Romelu Lukaku ha riportato una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra durante l’amichevole con l’Olympiacos. Si tratta di un infortunio serio, che riguarda uno dei muscoli più importanti del quadricipite e che svolge un ruolo cruciale nei movimenti esplosivi, come sprint e calci. Gli esami effettuati al Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una significativa discontinuità delle fibre, motivo per cui il club ha già avviato un percorso riabilitativo mirato.
Quando la lesione interessa non solo il ventre muscolare ma anche i tendini centrali o prossimali, i tempi di recupero si allungano sensibilmente. Nel caso di Lukaku, la definizione “alto grado” lascia presagire una situazione complessa, con possibile interessamento del tendine centrale. Questo allungherebbe quindi i tempi già lunghi di recupero.
Il Napoli sta quindi cercando sul mercato un calciatore che si in grado di completare il reparto offensivo. Il solo Lucca come punta centrale potrebbe rappresentare una coperta troppo corta. Se l’ex Palermo e Pisa si dovesse far male, non ci sarebbero sostituti all’altezza in grado di ricoprire il ruolo.
Per il Napoli, questo significa dover rinunciare a Lukaku per una parte consistente di stagione. Il belga dovrà stare fuori per molto e questo ha certamente complicato i piani di un tecnico ambizioso come Antonio Conte, che tiene e non poco all’attaccante belga.
Un duro colpo
L’aspetto più delicato non è solo riportare Lukaku in campo, ma consentirgli di ritrovare la piena efficienza. Tornare a sprintare, decelerare e calciare con la stessa intensità del periodo pre-infortunio. Per un centravanti come lui, basato su potenza e fisicità, la differenza è sostanziale e può incidere sulla continuità futura.
Per i tifosi azzurri si tratta di un duro colpo, perché l’attaccante belga era stato individuato come riferimento centrale dell’attacco di Conte. Le prime stime ottimistiche parlavano di uno stop di un paio di mesi, ma la realtà appare ben più complicata. Ma da pochi giorni è emerso un dettaglio importante.
La verità
A parlare dell’infortunio di Lukaku ci ha pensato Tiberio Ancora, ex personal trainer del Napoli a StileTV. “Ho lavorato con Antonio Conte per oltre 20 anni, sin dai tempi del Bari. Quando lui allenava l’Arezzo, ha capito subito il valore del mio ruolo, che all’epoca era una novità nelle squadre. Grazie a quella collaborazione abbiamo creato un metodo di lavoro che si concentra sui dettagli, fondamentali per garantire agli atleti una condizione fisica e organica ottimale”.
“Non sono un nutrizionista, ma un personal trainer specializzato nell’allenamento della forza funzionale, nell’educazione alimentare e nell’integrazione per sportivi. Lukaku è un giocatore che va seguito con estrema attenzione. Io conosco la sua struttura fisica e so come preservarlo. Poteva succedere anche mentre ero io lì, ma fino ad allora avevo un quadro completo della sua condizione”.