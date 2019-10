Il Real Madrid insiste per Fabian Ruiz. Ecco la strategia

Il Real Madrid vuole Fabian Ruiz. Il club merengue ha un piano per arrivare al centrocampista del Napoli. Ostacolo De Laurentiis.

Fabian Ruiz al Real Madrid non è solo una voce di mercato, ma qualcosa di più. Secondo il quotidiano AS il Real vuole fortemente Fabian Ruiz. In queste ultime ore la dirigenza madrilena avrebbe intensificato i contatti con gli agenti del centrocampista del Napoli.

L’obbiettivo del Real è quello di acquistare Fabian Ruiz in estate.

Il centrocampista andaluso si trova difronte ad un bivio: rinnovare con il Napoli, inserendo la famosa clausola

Fabian Ruiz è ad un bivio, rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 con una clausola rescissoria inferiore ai 100 milioni oppure fermare le trattative con il Napoli.

In entrambi i casi il Real Madrid sarebbe pronto ad approfittarne, offrendo al giocatore un ingaggio decisamente più elevato dei 2,5 milioni di euro stagionali che attualmente percepisce.

Sempre secondo As l’unico ostacolo nella trattativa potrebbe essere De Laurentiis, definito un “duro negoziatore”. La strategia del presidente potrebbe essere quella di inserire una clausola fuori mercato per allontanare definitivamente le sirene madridiste.

L’offerta di De Laurentiis

Su Fabian Ruiz non c’è solo il Real Madrid ma anche il Barcellona ha da tempo puntato gli occhi sul calciatore spagnolo ex Betis Siviglia.

Al momento, è quasi impossibile per il Real Madrid trattare con Aurelio De Laurentiis visto anche quanto è accaduto in estate con l’affare James Rodriguez.

La SSC Napoli non ha alcuna intenzione di vendere Ruiz ed anzi è pronta a rinnovare il contratto del calciatore, inserendo una clausola di almeno 100 milioni.

Il Real Madrid voleva Fabian Ruiz già in estate

Fabian Ruiz poteva accasarsi al Real Madrid nella scorsa sessione di calciomercato. Il centrocampista a causa del forte legame con Ancelotti, scelse di restare a Napoli.

Durante la trattativa per James Rodriguez, Florentino chiese Fabian a De Laurentiis. La risposta fu secca: 90 milioni di euro, una cifra giudicata allora eccessiva dalle merengues.

Stavolta il discorso potrebbe essere differente, vista anche la crescita esponenziale del giocatore in questi ultimi mesi e le voci di un possibile inserimento del Barcellona nella corsa al centrocampista.

Per arrivare a dama il Real sarebbe disposto ad infrangere una delle regole di mercato seguite negli ultimi anni: non spendere più cifre fuori mercato per un solo giocatore.