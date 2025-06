Ragazzi, stiamo facendo la storia: Sinner e i suoi fratelli esultano | Traguardo senza precedenti

Un gruppo sempre più solido, un leader mondiale e una primavera azzurra che segna un punto di svolta.

Sembra solo un altro lunedì di aggiornamento del ranking ATP. Ma non lo è.

Il tennis italiano si è risvegliato il 26 maggio 2025 con una certezza che pochi anni fa sembrava ancora un sogno lontano. Oggi non si parla più di promesse, ma di conquiste. Di una generazione che non solo ha preso posto tra i grandi, ma ha deciso di restarci. E lo ha fatto come mai prima d’ora.

Non è una coincidenza. Non è nemmeno un caso fortunato. È il frutto di un processo che ha messo radici profonde, partito in sordina e cresciuto stagione dopo stagione. Al centro di tutto, Jannik Sinner: freddo come il suo Alto Adige, ma rovente quando c’è da competere. Il 2025, per lui, è l’anno della consacrazione definitiva, ma la storia ha iniziato a scriverla molto prima.

Il primo squillo importante risale al 2021. Aveva 19 anni e una finale a Miami appena giocata. In quell’aprile, il tennis italiano si ritrovava con quattro uomini nei primi 30 del mondo. Un dato già storico, ma ancora acerbo. C’era il veterano Fognini, c’era Berrettini – reduce dalla semifinale Slam a New York – e c’erano Sonego e proprio lui, Sinner, che iniziava la sua scalata. Era una squadra in costruzione, una promessa collettiva.

Negli anni successivi, gli alti e bassi non sono mancati. Infortuni, cambi di allenatore, pressioni mediatiche. Ma l’elemento costante è stato proprio Sinner: ha imparato a vincere, a gestirsi, a comandare. Il suo tennis è maturato senza perdere freschezza. Servizio migliorato, dritto sempre più pesante, e quel rovescio, pulito come pochi. La sua crescita ha ispirato anche gli altri, creando un effetto domino che ha portato tutta l’Italia a salire di livello.

Il presente parla italiano

Oggi non si parla più solo di giovani talenti, ma di uomini di classifica, di professionisti completi. Il 26 maggio 2025, il ranking ATP ha fotografato un momento che, dalle parti del tennis italiano, profuma di evento: quattro italiani tra i primi 30 del mondo. È solo la quarta volta nella storia che succede, ma stavolta ha un sapore diverso, più pieno, più maturo.

Perché non c’è solo la quantità, ma anche la qualità. Due italiani in Top 10, e soprattutto Jannik Sinner numero uno del mondo, saldamente seduto sul trono. Una vetta che nessun azzurro aveva mai raggiunto prima. Un traguardo che va oltre la singola impresa: è il simbolo di un movimento che ha smesso di inseguire e ha iniziato a guidare.

Dal sogno alla realtà: cinque anni per cambiare tutto

Ci sono voluti cinque anni. Ma sono bastati per trasformare una primavera di speranza in un’epoca di dominio. Il 12 aprile 2021, Berrettini era n.10, Fognini n.18, Sinner n.22, Sonego n.28. Una formazione ancora in fase embrionale, ma carica di promesse. Oggi, quella semina ha dato frutti: solidi, continui, convincenti.

Il tennis italiano non è più ospite nei piani alti del circuito: è protagonista fisso. E Jannik Sinner ne è il volto, il simbolo e il motore.