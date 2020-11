A fare chiarezza sulla decisione dell’arbitro Pasqua e degli assistenti al Var in merito al gol annullato agli azzurri nella gara contro il Bologna, ci ha pensato l’ex arbitro Paolo Dondarini ai microfoni di Radio Marte:

“Non credo alla malafede degli arbitri. Gli arbitri sono umani e in quanto tali possono sbagliare. A volte gli errori sono comprensibili e altre volte un pò meno. Nell’occasione del gol di Koulibaly, è stato annullato un gol ingiustamente. C’è stato un errore sia da parte del Var che da parte del direttore di gara. Osimhen cade e tocca il pallone con la mano, ma prima del tocco di mano, c’è una trattenuta sull’attaccante azzurro. L’arbitro Pasqua, non so perchè, ma ha focalizzato la sua attenzione solo sul fallo di mano.”