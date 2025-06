Questo è un regalo per la permanenza: ADL premia Conte | Con De Bruyne arriva un altro top player

Tra rilanci milionari e nuove promesse di mercato, il Napoli blinda il suo condottiero. E ora punta ancora più in alto.

Il primo colpo è già annunciato, ma il vero capolavoro è la conferma in panchina.

Dopo settimane di voci, telefonate segrete e un corteggiamento serrato da parte della Juventus, arriva la notizia che spegne ogni dubbio: Antonio Conte resta alla guida del Napoli. Una scelta pesante, maturata in silenzio, ma con radici ben profonde. Il tecnico salentino, dopo aver riportato il tricolore sotto il Vesuvio, ha scelto la continuità.

Un trionfo, quello dello Scudetto 2024/25, che ha messo tutti d’accordo. Conte ha conquistato il suo quinto campionato italiano da allenatore, riuscendo nell’impresa di vincere con tre squadre diverse: Juventus, Inter e ora Napoli. Un’impresa non solo tecnica, ma anche mentale, frutto di una gestione impeccabile del gruppo e di una tenuta nervosa che ha fatto la differenza nei momenti decisivi della stagione.

Arrivato a luglio 2024 tra lo scetticismo di alcuni tifosi, ha saputo ribaltare tutto in poco tempo: 41 partite totali, 26 vittorie, 10 pareggi e appena 5 sconfitte, tra Serie A e Coppa Italia. Una media punti di 2,15 a partita che racconta bene l’impatto avuto su un gruppo che sembrava smarrito dopo il post-Spalletti. E invece, in pochi mesi, Conte ha riscritto la storia.

Un patto (milionario) per continuare a vincere

A spingere verso la permanenza è stata soprattutto la strategia di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli non ha badato a spese né a garanzie: per il tecnico è in arrivo un aumento dell’ingaggio di 1,5 milioni rispetto al precedente contratto, ma soprattutto la conferma di un progetto tecnico ambizioso e concreto. Il rinnovo, nei fatti, sarà un patto di ferro.

Il primo segnale è già stato lanciato: Kevin De Bruyne vestirà l’azzurro. Un acquisto che da solo testimonia la portata delle ambizioni napoletane, ma che non sarà l’unico. A Conte è stata promessa una rosa rinforzata e altamente competitiva anche in ottica Champions. E le mosse non finiscono qui: il club è pronto a investire su altri top player, con contratti su misura per attrarre i migliori.

Un occhio anche alla difesa

Mentre i riflettori sono puntati su nomi altisonanti, il Napoli si muove anche sottotraccia. Tra i profili più monitorati c’è Sam Beukema, difensore centrale del Bologna che ha impressionato per solidità e senso della posizione. Conte lo apprezza, lo ha seguito da vicino e lo considera un elemento ideale per completare la sua retroguardia.

L’assalto è pronto a partire. E con un allenatore come Conte ancora in sella, il Napoli non è solo campione d’Italia: è una macchina da guerra che punta a diventare una potenza europea. La conferma del mister è solo il primo passo. Il bello, ora, deve ancora arrivare.