Quest’anno sarai solo un comprimario: Conte avvisa il suo figlioccio | C’è qualcuno che va meglio di lui

Niente più ruolo da protagonista. Conte ha subito messo in chiaro la situazione prima dell’inizio della nuova stagione.

Antonio Conte ha le idee chiare in vista della prossima annata. Dopo lo scudetto conquistato lo scorso anno, il tecnico pugliese, vuole riconfermarsi in Italia e fare bene anche in Europa. Non a caso il suo Napoli giocherà in UEFA Champions League e sin qui, il mercato portato avanti è stato chiarissimo.

Assieme al direttore sportivo Manna e l’aiuto, specialmente economico, del patron De Laurentiis, Conte sta mettendo in piedi una squadra a sua immagine e somiglianza. Tra giocatori esperti che conoscono già la piazza e nuovi arrivi, il mister è in cerca della formula perfetta per il successo.

Anche se fin qui le amichevoli pre-campionato disputate dai partenopei sono state tutt’altro che esaltanti. Le gare giocate a partire dal 22 luglio sono state appena quattro e in queste sfida è arrivata solamente una vittoria. Si tratta della gara vinta per 2-1 contro il Catanzaro. Le altre tre hanno deluso.

La prima sfida, in cui si sono visti in campo i nuovi acquisti, è stata quella con l’Arezzo. Risultato finale 0-2 per i toscani. In campo per gli azzurri, oltre ai volti noti, erano presenti Marianucci, prelevato dall’Empoli per 9 milioni, e poi ancora il super acquisto dell’estate: Kevin De Bruyne.

Le amichevoli

Il belga in queste prime uscite pre-stagionali compresa la sfida sopracitata, non è ancora apparso al 100% ma avrà modo di crescere dal punto di vista fisico. Poi è arrivata un’ulteriore inaspettata sconfitta. Questa volta con la squadra francese del Brest. Risultato finale 2-1 per i transalpini.

In seguito è stato il momento di un derby campano: quello contro la Casertana. A pareggiare i conti, visto che il Napoli si trovava in svantaggio, ci ha pensato Politano che ha fissato il risultato sull’1-1. Insomma un’estate non del tutto soddisfacente che però ha messo in mostra un giocatore appena arrivato che si è reso subito prolifico sotto porta.

Avvisato l’attaccante

Non a caso Antonio Conte potrebbe decidere di puntare su di lui e schierarlo a sorpresa come titolare nel corso della stagione visto il rendimento e la personalità, quest’ultima strabordante. Il mister potrebbe infatti decidere di mandare in campo dal 1′ minuto nelle gare di A Lorenzo Lucca.

Un investimento importante quello che è stato portato avanti e concluso da Manna. L’ex Udinese si è presentato al meglio dimostrando di avere delle doti da vero bomber dell’area di rigore. Due gol in tre partite disputate e tanta voglia di mettersi in mostra. Big Rom, Lukaku, è avvisato: la concorrenza sarà spietata.