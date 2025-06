Questa volta l’addio è definitivo: Cheddira lascia Napoli ma non l’Italia | Si chiude per pochi milioni

L’attaccante reduce dall’esperienza spagnola si prepara a salutare la Campania, questa volta definitivamente, ma potrebbe restare in Italia.

Walid Cheddira è un attaccante marocchino-italiano la cui carriera ha preso slancio attraverso un percorso fatto di gavetta nelle serie minori e una sorprendente ascesa. Dopo aver mosso i primi passi nel calcio dilettantistico, si è messo in mostra con il Mantova in Serie C, attirando l’attenzione di club più ambiziosi.

Il vero salto di qualità per Cheddira è avvenuto con il Bari. Con la maglia biancorossa, ha vissuto una stagione 2022-2023 da protagonista assoluto in Serie B, diventando uno dei bomber più prolifici del campionato. Le sue prestazioni eccellenti gli sono valse non solo la ribalta nazionale, ma anche la prestigiosa chiamata della Nazionale marocchina.

Le sue doti hanno convinto il Napoli ad acquistarlo nell’estate del 2023. Tuttavia, per garantire al giocatore un percorso di crescita continuo e la possibilità di giocare con regolarità, il club partenopeo ha optato per una serie di prestiti. Esperienza al Frosinone nella stagione 2023-2024, dove ha continuato a mettere a segno gol importanti.

Cheddira continua a essere un profilo interessante per molti club, con il Napoli che ne monitora attentamente lo sviluppo ma potrebbe lasciarlo partire in via definitiva questa estate.

L’esperienza spagnola

Cheddira, di proprietà del Napoli, ha trascorso la scorsa stagione in prestito all’Espanyol. Questa avventura in Spagna è stata un’opportunità per il giocatore di accumulare ulteriore esperienza in un campionato diverso e competitivo.

Durante la sua parentesi all’Espanyol, Cheddira ha collezionato 22 presenze in Liga, spesso subentrando dalla panchina. In queste partite, ha realizzato 1 gol. Al termine del prestito Cheddira farà ritorno al Napoli. Sarà poi il club partenopeo a valutare il suo futuro che ad oggi sembra lontano dal Vesuvio e probabilmente questa volta non a titolo temporaneo.

L’italo-marocchino resta in Italia

Walid Cheddira tornerà formalmente a essere un calciatore del Napoli, ma la sua permanenza in azzurro si preannuncia di brevissima durata. L’attaccante marocchino, reduce da un prestito all’Espanyol, non rientra nei piani tecnici del club partenopeo e sarà ceduto in via definitiva nel corso di questa sessione di mercato estiva.

Il cartellino di Cheddira ha una valutazione di circa un paio di milioni di euro. Tra le possibili destinazioni, il Bari rappresenta una soluzione concreta, dato il legame speciale con la piazza dove il giocatore ha vissuto la sua stagione più prolifica qualche anno fa. Non mancano, tuttavia, gli interessi da parte di altri club di Serie A e diverse formazioni di Serie B, tutti attratti dalle sue qualità e dalla sua capacità realizzativa.