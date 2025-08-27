Questa è per Higuain, Ferrara e Zoff: vendetta Napoli | Preso un top player con 212 presenze alla Juve
Spesso la Juventus ha fatto la parte del cannibale col Napoli, acquistando i migliori giocatori dei partenopei.
La storia del calciomercato italiano è ricca di intrecci tra Napoli e Juventus, due società che hanno spesso incrociato le proprie strade non solo sul campo, ma anche nelle trattative. Uno dei casi più emblematici è stato quello di Gonzalo Higuaín: dopo tre stagioni da protagonista assoluto in azzurro, culminate con il record di 36 gol in Serie A nel 2015-2016, l’argentino passò ai bianconeri nell’estate 2016 per 90 milioni di euro, scatenando polemiche e tensioni tra le due tifoserie.
Anche Fabio Quagliarella rappresenta un incrocio significativo. Cresciuto a Napoli come idolo dei tifosi, lasciò la squadra partenopea per vestire la maglia bianconera nel 2010. Il trasferimento non fu accolto con entusiasmo dal pubblico del San Paolo, ma l’attaccante campano seppe comunque ritagliarsi spazio a Torino, prima di proseguire la sua carriera altrove.
Un altro episodio importante riguarda Ciro Ferrara. Prodotto del vivaio partenopeo e simbolo del Napoli di Maradona, Ferrara si trasferì alla Juventus nel 1994, diventando una colonna della difesa bianconera per oltre un decennio e conquistando numerosi trofei, compresa la Champions League del 1996.
Più indietro nel tempo si può ricordare anche Dino Zoff, portiere che giocò al Napoli tra il 1967 e il 1972 prima di legarsi alla Juventus, con cui vinse sei scudetti e scrisse pagine memorabili della storia del calcio italiano. Questi incroci testimoniano come il mercato tra Napoli e Juve sia stato spesso teatro di trattative che hanno lasciato il segno.
Napoli, sondaggio per Rabiot
Il Napoli ha messo gli occhi su Adrien Rabiot, centrocampista francese della Juventus. La società partenopea avrebbe avviato un primo contatto diretto con la madre-manager del giocatore, un approccio esplorativo per capire margini e disponibilità. Al momento si tratta soltanto di un sondaggio, ma la pista resta aperta in vista degli ultimi movimenti di mercato.
Il club azzurro valuta diverse opzioni per rinforzare la mediana, e Rabiot rappresenta un profilo di esperienza internazionale, con anni da protagonista sia in Serie A sia in Champions League. La decisione definitiva dipenderà dalle condizioni dell’affare e dalle scelte che il Napoli farà tra le alternative in lista.
Le alternative e lo scenario Milan
Tra i nomi seguiti dagli azzurri resta in corsa Marco Brescianini, reduce da una stagione positiva a Frosinone e considerato un centrocampista in crescita. Il Napoli continua a monitorarlo, valutando se puntare su un giovane italiano o su un profilo di maggiore esperienza come Rabiot.
Sul fronte Milan, la situazione resta in evoluzione. I rossoneri osservano con attenzione i movimenti a centrocampo: un’eventuale cessione potrebbe riaprire scenari di mercato e influenzare indirettamente anche le strategie del Napoli. L’intreccio resta vivo e le prossime settimane saranno decisive per capire chi vestirà l’azzurro nella nuova stagione.