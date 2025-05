Quasi 150 presenze e uno scudetto con il Napoli: oggi è indagato per corruzione | Rischia lunga detenzione

Non è la prima volta che un ex calciatore finisce sotto i riflettori per motivi ben lontani dai riflettori dello sport.

Un tempo idoli delle folle, oggi protagonisti di vicende giudiziarie che nulla hanno a che fare con il pallone. Da eroi della domenica a volti noti delle cronache nere, sono tanti gli ex calciatori che, una volta appese le scarpette al chiodo, hanno smarrito la rotta. C’è chi ha ceduto alle lusinghe della criminalità organizzata, chi è stato coinvolto in giri di scommesse illecite, chi ha trasformato il proprio nome in una moneta di scambio in ambienti opachi, fatti di favoritismi e promesse corrotte.

Non è una novità che il calcio, soprattutto nei suoi livelli più bassi o dietro le quinte, possa diventare terreno fertile per traffici e accordi poco trasparenti.

Le inchieste si moltiplicano, le intercettazioni svelano dinamiche inquietanti: dirigenti, procuratori, ex atleti – persone che conoscono bene i meccanismi del sistema – finiscono con l’usare la loro rete di contatti per arricchirsi, talvolta alle spalle dei sogni di giovani promesse.

Il passaggio dalla gloria alla rovina può essere rapido. E non è sempre solo colpa della società o dell’ambiente. In alcuni casi, c’è una consapevolezza precisa, un cinismo lucido nel trarre profitto dalla debolezza altrui. È questo il caso di alcune figure di spicco, finite recentemente nell’occhio del ciclone.

Un sistema malato e il prezzo dei sogni

Nelle categorie inferiori, dove i riflettori sono meno accecanti ma le ambizioni bruciano ancora di più, la selezione spesso non è solo tecnica. La meritocrazia, parola abusata nel calcio giovanile, lascia spazio a logiche diverse: pagamenti in nero, “favori” in cambio di minuti in campo, genitori disposti a tutto per vedere il proprio figlio con una maglia professionistica addosso.

L’inchiesta mandata in onda su Italia 1 il 13 maggio ha scoperchiato un vaso di Pandora. La Iena Luca Sgarbi, fingendosi fratello di un giovane calciatore, ha messo a nudo un sistema che si regge più sul denaro che sul talento. Al centro di tutto, un nome noto al grande pubblico: Salvatore Bagni.

L’ex eroe del Napoli ora sotto accusa

Salvatore Bagni, ex centrocampista con quasi 150 presenze in maglia azzurra e uno scudetto conquistato al fianco di Diego Armando Maradona, è oggi al centro di uno scandalo destinato a far discutere. Non si parla solo di parole fuori luogo o di atteggiamenti poco professionali: si parla di un vero e proprio “tariffario” per accedere al mondo del calcio professionistico.

Bagni – ora talent scout insieme al figlio – ha ammesso, ignaro delle telecamere, di chiedere non meno di 30 mila euro a chi vuole “una chance” nelle giovanili professionistiche. “Quelli che non scegliamo noi, devono pagare per forza”, ha dichiarato. Il talento? Secondario. Il video delle partite? Inutile. “Noi andiamo sempre sul cash”. Ora Bagni rischia grosso. Non solo un colpo durissimo alla sua reputazione, ma anche un’indagine per corruzione e truffa aggravata.