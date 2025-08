Quasi 150 presenze al Napoli: l’ombra della malavita lo ha distrutto | Ha fatto carriera grazie alla Mafia

Con la maglia del Napoli ha giocato quasi 150 partite e ora è apparso un quadro chiaro: ha fatto carriera per la Mafia.

Nel corso di una puntata di Presa Diretta qualche anno fa, su Rai 3, è andato in onda un servizio che ha riacceso i riflettori su un tema delicatissimo: i rapporti tra mafia e calcio. Al centro del racconto, l’intervista al pentito della ’Ndrangheta Luigi Bonaventura, che ha parlato di calciatori la cui carriera sarebbe stata favorita da ambienti mafiosi.

Secondo Bonaventura, ci sarebbero stati casi in cui i clan “spingono” determinati giocatori per rafforzare il proprio potere e non necessariamente per un guadagno economico. “Non è una questione di soldi ma di potere”. Una dichiarazione che ha immediatamente fatto discutere, alimentando sospetti e polemiche.

Tra i nomi citati dal collaboratore di giustizia c’è quello di Giuseppe Sculli, ex attaccante con trascorsi in Serie A. Bonaventura non ha fornito particolari su ruoli o favori precisi, ma ha lasciato intendere un sistema in cui la criminalità organizzata si muoverebbe silenziosamente anche nel mondo del pallone.

L’eco della trasmissione è arrivata forte e chiara anche a Palermo, dove nelle stesse ore si consumava un’amara sconfitta sul campo del Napoli. Ma la domenica rosanero è diventata ancora più pesante dopo la messa in onda del servizio, che ha coinvolto indirettamente anche un giocatore della rosa ai tempi.

I presunti legami con la malavita

In particolare, a fare rumore è stata la parte dell’intervista in cui Bonaventura ha parlato del legame tra mafia e alcuni calciatori cresciuti in Sicilia e Calabria. Il riferimento, senza mezzi termini, è andato a un episodio risalente a diversi anni fa, quando un giovane calciatore partecipò a un matrimonio che, secondo il pentito, sarebbe stato molto più che un semplice evento familiare.

Il matrimonio in questione, infatti, era proprio quello di Luigi Bonaventura, reggente di una delle cosche più influenti dei primi anni Duemila. In un video mostrato durante la trasmissione, si vede tra gli invitati anche un giovane difensore che allora stava iniziando la sua carriera.

L’identità

Quel ragazzo era Salvatore Aronica, palermitano classe 1978. Ha passato la sua carriera in diverse squadre: Crotone, Messina, Napoli e infine al Palermo, dove è tornato per vestire la maglia della sua città. Ed è proprio il suo nome a essere stato associato ai presunti “favori” della mafia.

Aronica, contattato dal quotidiano Il Mattino, rispose con fermezza: “Sono stupidaggini. Ho già diffidato tutti”. Alla domanda sul video del matrimonio, ha replicato: “Era il cugino del presidente, che ne potevo sapere io?”. Una posizione netta dunque quella del calciatore che ha voluto prendere le distanze dalle dichiarazioni.