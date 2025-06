Puoi vincere solo in questo modo: scoperta la macumba di Sinner | Alcaraz resta a guardare

La sfida tra Sinner e Alcaraz è destinata a rimanere per sempre scolpita nella storia del tennis. Una rivalità che va oltre il tennis.

La stagione sull’erba sta per iniziare e, con essa, anche le inevitabili letture tra il serio e il faceto che accompagnano le scelte dei grandi protagonisti del tennis. Jannik Sinner, reduce da due sconfitte in finale contro Carlos Alcaraz, ha annunciato la sua presenza al torneo di Halle, in Germania.

Un ritorno importante per l’italiano, che nel 2023 proprio su quei campi aveva vinto uno dei suoi titoli stagionali, superando in finale Hubert Hurkacz.

La notizia che ha fatto discutere, però, non è solo la sua iscrizione ad Halle, quanto l’assenza dello spagnolo Alcaraz, il rivale che gli ha soffiato due trofei pesanti: Roma e Roland Garros.

Il fatto che Sinner torni a giocare un torneo senza dover incrociare lo sguardo del suo attuale “nemico tennistico” ha portato molti, con ironia, a parlare di una sorta di “macumba” anti-Alcaraz: un’occasione da sfruttare per tornare a vincere senza quell’ostacolo insormontabile.

Sfida a distanza, ma niente rivincita (per ora)

I due non si incontreranno, almeno fino a Wimbledon. Sinner sarà infatti protagonista ad Halle, mentre Alcaraz ha scelto di prepararsi al Queen’s di Londra. Entrambi i tornei sono ATP 500 e si svolgono nella stessa settimana: una decisione logistica che impedisce lo scontro diretto, alimentando però il confronto a distanza. Per molti tifosi, è quasi un sollievo vedere Sinner in un tabellone senza lo spagnolo.

Al Roland Garros è finita con una battaglia epica in cinque set. Prima ancora, a Roma, l’azzurro aveva ceduto ancora ad Alcaraz. Due finali, due sconfitte pesanti. Ora, con l’erba sotto i piedi, si apre una nuova fase della stagione e Sinner parte con un peso diverso sulle spalle: quello del favorito assoluto. Senza Alcaraz nel tabellone, ogni sguardo è puntato su di lui.

Halle, l’occasione perfetta per voltare pagina

L’appuntamento in Germania offre a Jannik la possibilità di ritrovare fiducia e, soprattutto, un titolo. Con avversari di alto livello come Zverev, Medvedev e Rublev, il torneo non sarà privo di insidie. Ma l’assenza dello spagnolo è un fattore che pesa eccome. In palio non c’è solo un trofeo, ma la preparazione mentale ideale per Wimbledon, dove i due si ritroveranno con ogni probabilità di nuovo faccia a faccia.

Dopo i fasti di inizio anno in Australia, e una lunga pausa per squalifica, Sinner cerca continuità. Halle può diventare il trampolino per una nuova fase della stagione. E con Alcaraz “invisibile”, lo scenario si fa più favorevole. Chissà se davvero, come scherza qualcuno, era questa la “macumba” che serviva per tornare a sollevare un trofeo. Intanto, il primo titolo estivo può arrivare senza più fantasmi all’orizzonte.