Pugni nello spogliatoio interista: lite selvaggia con il tecnico | Il calciatore finisce fuori rosa

Caos nello spogliatoio: volano pugni, il giocatore finisce fuori rosa.

L’Inter si gioca tutto all’ultima giornata. Il sogno tricolore è ancora vivo, ma non sarà facile. Dopo il rocambolesco pareggio contro la Lazio a San Siro, la squadra di Antonio Conte dovrà vincere l’ultima in trasferta contro il Como e sperare in un passo falso del Napoli, impegnato al Maradona contro un Cagliari già salvo.

La tensione è altissima e i nervi tesi, perché un solo punto separa le due squadre a 90 minuti dalla fine del campionato.

Il finale di stagione sta regalando un mix di emozioni, calcoli e speranze. Il pareggio del Napoli contro il Parma ha lasciato tutto in bilico, con la possibilità concreta di uno spareggio Scudetto in caso di sconfitta degli azzurri e pari dell’Inter. Una situazione incredibile, che tiene incollati milioni di tifosi e accende vecchi fantasmi.

Conte, al secondo anno sulla panchina nerazzurra, è vicino a un’impresa memorabile. Ma mentre il presente è tutto da scrivere, c’è chi riporta alla luce episodi del passato. Scene tese, scontri verbali e fisici tra giocatori e allenatori. Una storia, in particolare, riemerge dalle pieghe della memoria e scuote i più nostalgici.

Volano pugni nello spogliatoio

Pochi lo ricordano, ma uno degli episodi più accesi nella recente storia interista coinvolse Pablo Daniel Osvaldo, attaccante argentino dallo stile rock e dal carattere esplosivo. L’ex centravanti, noto per il suo talento tanto quanto per il temperamento irruento, raccontò anni dopo un clamoroso scontro con Roberto Mancini, all’epoca tecnico dell’Inter.

Accadde dopo un infuocato Juventus-Inter. Osvaldo era furioso per la gestione del match e si scagliò verbalmente contro l’allenatore: “Vuoi fare a botte?”, gli urlò davanti a tutti. Mancini, per evitare di perdere autorevolezza, fu costretto a metterlo fuori rosa immediatamente. Ma il giorno dopo, lo stesso Osvaldo — come ha raccontato in una recente intervista — si presentò nel suo ufficio piangendo: “Mi vergognavo, è un grande uomo, con un bel carattere”.

Rock, whisky e pregiudizi: la verità sull’ex bomber

Il racconto non si ferma lì. Osvaldo rivendica con orgoglio la sua carriera: “Mi piacevano il whisky, il fumo, la musica, ma ho sempre rispettato la mia professione. Se fossi stato un irresponsabile, non avrei giocato undici anni in Europa né sarei rimasto alla Juventus”. Dopo l’episodio con Mancini, tornò al Boca Juniors. “Ero felice, anche se tanti parlavano senza sapere nulla di me”, ha aggiunto.

Una storia che riaffiora proprio mentre l’Inter sogna il tricolore. E chissà, tra i tanti volti presenti a San Siro, se qualcuno ricorderà quell’attaccante ribelle che fece tremare lo spogliatoio nerazzurro con un pugno (quasi) leggendario.