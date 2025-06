PSG, Liverpool e Nazionale, prima però un’infanzia tremenda | “Digiuno per giorni, non sapevo dove dormire”

Non sempre la strada che porta a diventare un calciatore è semplice. Bisogna fare tanti sacrifici e non tutti partono dallo stesso punto.

Diventare un calciatore professionista è il sogno di tanti bambini, ma il percorso che porta a quel traguardo è tutt’altro che semplice. Fin dai primi calci al pallone, la passione deve essere accompagnata da impegno, sacrificio e disciplina. Le giornate si riempiono di allenamenti, tornei, spostamenti e rinunce: si sacrificano pomeriggi con gli amici, weekend in famiglia e a volte persino vacanze. Il talento da solo non basta: serve costanza, spirito di adattamento e tanta forza mentale.

Molti iniziano nei settori giovanili delle squadre locali, dove affrontano le prime selezioni. Con il passare del tempo, la competizione aumenta e solo pochi riescono a emergere. A influire sono anche fattori esterni: l’ambiente familiare, il sostegno emotivo, la scuola da conciliare con il calcio, e la capacità di affrontare pressioni che, per un bambino o adolescente, possono diventare pesanti.

Spesso, dietro ogni giovane promessa c’è una famiglia che si organizza per accompagnarla agli allenamenti, sostiene economicamente il percorso e affronta le delusioni insieme a lui. Le prime esclusioni, gli infortuni, i giudizi degli allenatori: ogni ostacolo può mettere in crisi il sogno, ma al tempo stesso forgia carattere e resilienza. Il supporto psicologico diventa fondamentale.

Arrivare al professionismo è una corsa a ostacoli dove serve anche un pizzico di fortuna. Ma per chi resiste, cresce e impara lungo il cammino, anche solo provarci diventa una scuola di vita preziosa, capace di insegnare valori che vanno ben oltre il campo.

La fame, il freddo e una promessa fatta da bambino

«So cos’è la fame. So cos’è il freddo». Con queste parole inizia il racconto toccante di Mamadou Sakho, ex difensore di PSG, Liverpool e Montpellier, che da piccolo ha vissuto la povertà più dura. Giorni senza cibo, notti per strada, mani tese per chiedere l’elemosina. Un episodio lo segna per sempre: una donna, temendo di essere derubata, stringe a sé la borsa mentre lui chiedeva solo qualche moneta per comprare del pane. Quel gesto lo umilia, ma lo spinge a fare una promessa: «Quando avrò qualcosa, restituirò tutto».

Crescendo, Sakho mantiene quella promessa. Appena ha potuto, ha fondato Amsak, un’associazione di volontariato attiva in Francia, Inghilterra e Africa. «Quando hai un po’ di popolarità, puoi usarla per fare del bene», spiega. Non cerca ammirazione, ma desidera ispirare. L’obiettivo non è diventare un esempio, ma essere un aiuto concreto per chi vive le stesse difficoltà che ha conosciuto da bambino.

Un orfanotrofio per onorare suo padre e il suo passato

In Senegal, a Tamba, Sakho sta costruendo un orfanotrofio: un luogo sicuro per i bambini rimasti soli. Lo chiamerà Souleymane Sakho, in onore del padre scomparso quando lui aveva solo 13 anni. «Quel giorno ho dovuto diventare uomo. Non era un obiettivo, era un obbligo: diventare calciatore, aiutare la mia famiglia, aiutare gli altri».

A chi gli chiede se sia stato difficile diventare capitano del PSG a 17 anni, risponde così: «La fascia più pesante l’ho indossata a 13 anni, quando ho dovuto crescere i miei sei fratelli insieme a mia madre».