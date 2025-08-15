Proposta fuori dal normale: Sinner dice subito di sì | Il titolo degli US Open passa in secondo piano

Il numero uno al mondo Jannik Sinner, reduce dalla vittoria di Wimbledon, è pronto ad affrontare una nuova sfida.

Wimbledon 2025 si è chiuso con un risultato storico: per la prima volta un italiano ha alzato il trofeo più prestigioso del tennis. A riuscirci è stato Jannik Sinner, attuale numero uno del ranking ATP, che ha coronato un sogno personale e nazionale. Un’impresa arrivata al termine di un’annata segnata da alti e bassi.

Il 2025 era iniziato nel migliore dei modi con il successo agli Australian Open, ma poco dopo era arrivata la doccia fredda: una lunga squalifica che lo ha tenuto lontano dai campi fino agli Internazionali d’Italia. Il ritorno a Roma è stato brillante fino alla finale, dove però Sinner ha ceduto ad Alcaraz con un secco 2-0, lasciando l’amaro in bocca.

Nonostante la delusione, il tennista altoatesino è arrivato al Roland Garros con energie e motivazioni rinnovate. Anche qui ha mostrato un tennis di altissimo livello, spingendosi fino alla seconda finale consecutiva. Ma ancora una volta, Alcaraz gli ha sbarrato la strada, imponendosi in cinque set e rinviando il sogno della rivincita.

Quella rivincita è arrivata poco dopo, nel palcoscenico più affascinante di tutti: Wimbledon. Sinner ha affrontato il torneo con determinazione, consapevole dell’occasione unica di scrivere la storia. E così è stato: il tennista azzurro ha conquistato il titolo diventando il primo italiano a vincere sull’erba londinese.

La storica vittoria

In finale, il destino gli ha messo di fronte ancora Carlos Alcaraz. Questa volta, però, la storia è stata diversa: Sinner ha rimontato dopo aver perso il primo set e ha chiuso il match con un netto 4-6 6-4 6-4 6-4. Un successo che ha mandato in delirio i tifosi e ha consacrato definitivamente il suo status di campione.

E adesso la testa dovrebbe essere proiettata all’ultimo Grand Slam della stagione: gli US Open. Sinner dovrebbe apparire sul cemento newyorkese ma attenzione alle tentazioni. Il titolo degli US Open potrebbe addirittura passare in secondo piano per il tennista altoatesino. Ma perché?

Titolo in secondo piano

Il titolo potrebbe passare in secondo piano perché si potrebbe dare la priorità alla somma in denaro in caso di vittoria del torneo. Il prossimo Slam di Flushing Meadows metterà in palio un montepremi senza precedenti nella storia del tennis: ben 90 milioni di dollari complessivi. Una cifra che segna un nuovo record assoluto.

Rispetto all’edizione precedente, che con 75 milioni di dollari aveva già stabilito un primato, l’aumento è del 20%. Un segnale chiaro dell’importanza crescente dello US Open e della volontà degli organizzatori di attrarre sempre più campioni e garantire uno spettacolo di altissimo livello. Il campione del torneo secondo quanto riportato dalla pagina Instagram dnadatennis, si aggiudicherà 5 milioni.