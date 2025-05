Pronto Daniele, ti va di prendere un caffè? Offerta la panchina a De Rossi | Atteso domani per la firma

Dopo mesi di riflessione e nuove esperienze fuori dal campo, Daniele De Rossi potrebbe tornare dove sente di appartenere: in panchina.

Daniele De Rossi è pronto a rimettersi in gioco. L’ex centrocampista giallorosso, protagonista di una breve ma intensa avventura sulla panchina della Roma, è tornato nel radar di diverse squadre di Serie A. Dopo l’esonero di settembre 2024, seguito a un inizio di campionato senza vittorie in quattro gare, De Rossi non è rimasto fermo a guardare. Tutt’altro. Ha scelto di ricominciare dal basso, investendo nel calcio in modo nuovo e inaspettato.

Il 24 gennaio 2025 ha infatti acquisito la proprietà dell’Ostia Mare, diventandone il presidente. Una scelta di cuore, ma anche di visione: riportare in alto una squadra della sua terra, partendo dalla Serie D, non è solo una missione romantica ma un progetto con radici concrete. De Rossi ha portato entusiasmo e competenza, attirando l’attenzione dei media e dell’ambiente calcistico.

Ma nonostante il nuovo ruolo dirigenziale, l’anima da allenatore resta viva. La breve esperienza sulla panchina della Roma ha lasciato il segno. Nominato tecnico il 16 gennaio 2024 dopo l’esonero di José Mourinho, aveva guidato i giallorossi a un’immediata rinascita.

Vittoria all’esordio contro il Verona, doppio successo nei quarti di Europa League contro il Milan, semifinale europea raggiunta e sesto posto in campionato: non poco per un tecnico alla prima esperienza vera in Serie A.

Il richiamo del campo

Nonostante il rinnovo triennale firmato a giugno, la pressione del risultato e un inizio complicato hanno interrotto il rapporto con la Roma troppo presto. Eppure, il nome di De Rossi è rimasto caldo tra gli addetti ai lavori. Un profilo giovane, carismatico, capace di parlare la lingua dei calciatori e di trasmettere una forte identità tattica e valoriale.

Per questo motivo, nelle ultime ore, si è fatta sempre più insistente la voce di un possibile approdo a Genova, sponda rossoblù. Il Genoa, attualmente guidato da Patrick Vieira, sta valutando il futuro della panchina in vista della prossima stagione. In caso di separazione consensuale con l’allenatore francese, il primo nome sul taccuino del club ligure sarebbe proprio quello di De Rossi.

Un incastro che può accendersi

Una nuova sfida, dunque, potrebbe presentarsi all’orizzonte per l’ex capitano della Roma. Il Genoa rappresenterebbe un progetto ambizioso, con una piazza calda, esigente e storicamente legata a un calcio grintoso, molto vicino alla filosofia di De Rossi. Un ambiente dove potrebbe esprimere appieno la sua idea di gioco, costruita sull’equilibrio tra intensità e qualità.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma secondo fonti vicine all’ambiente rossoblù, De Rossi sarebbe atteso domani per un primo incontro con la dirigenza. Una chiacchierata informale, magari davanti a un caffè. Ma che potrebbe segnare l’inizio di un nuovo capitolo.