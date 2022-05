PRONOSTICI NAPOLI – GENOA, AZZURRI CHE SFIDANO UN GRIFONE PRONTO A TUTTO

Il Napoli scenderà in campo domenica alle 15:00 contro una squadra con cui esiste una amicizia oramai lunghissima: il Genoa di Blessin però deve salvarsi a qualunque costo, dunque per 90 minuti questo sodalizio verrà messo da parte per portare in campo tutta la grinta e la voglia di vincere la sfida.

Spalletti, dal canto suo, ha consolidato la terza posizione in classifica che pare oramai irraggiungibile per i rivali della Juve, ma in ogni caso la sua squadra ci terrà senz’altro a finire bene la stagione.

Ci sono tutte le premesse per una bella partita di calcio, siamo pronti a viverla insieme? Prima di tutto però, andiamo a dare un’occhiata a quelle dritte che possono aiutarci con i pronostici per Napoli – Genoa, dunque non indugiamo oltre e proseguiamo nella lettura di quest’articolo per saperne di più su come stanno le due formazioni e come arrivano alla partita.

BELLA VITTORIA PER IL NAPOLI, GENOA VIVO PIÙ’ CHE MAI

Se da una parte gli Azzurri hanno confermato di essere squadra forte e tecnicamente sopra la media, dando sfoggio della propria classe soprattutto nelle situazioni in cui non v’è troppa pressione e tensione, il Genoa ha saputo ribaltare una partita che pareva oramai indirizzata verso la sponda juventina.

Blessin è un ottimo allenatore che ha saputo ribaltare un Genoa frastornato da una stagione complicata e con pochi spunti, dando un’anima alla squadra e rimettendo nelle condizioni di far bene quei giocatori capaci di far la differenza, come il sempreverde Mattia Destro.

Il Napoli invece lo sappiamo tutti, ha nel suo 4-2-3-1 il modulo che esalta le qualità offensive dei suoi interpreti: da Insigne a Mertens, da Zielinski a Fabiàn Ruiz, senza dimenticare ovviamente il suo terminale offensivo e bomber implacabile, Victor Osimhen.

Basti pensare che i partenopei hanno segnato la bellezza di 10 gol nelle ultime 3 partite, una prova lampante del fatto che, quando il Napoli ci sta con la testa, non ce n’è per nessuno.

Ad ogni modo, quello genoano sarà un osso particolarmente duro per i campani, dunque non vediamo l’ora di scoprire le quote per quest’attesissima partita, nella prossima sezione di quest’articolo.

PRONOSTICI NAPOLI – GENOA, CHE PARTITA SARÀ?

Napoli Pareggio Genoa 1.83 3.80 4.20

* N.B. Il link riporta ad un sito di scommesse

Sulla carta non dovrebbe esserci partita: il *Napoli viene dato per vincente con una quota pari a 1.83, mentre il pareggio è offerto a 3.80.

Una clamorosa vittoria esterna dei liguri, a sua volta, viene offerta a 4.20; bisogna comunque stare attenti a non sottovalutare la gran voglia dei rossoblù di portare a casa un’insperata salvezza, resa quantomeno difficile dalla gran rincorsa effettuata dalla Salernitana e dalla presenza di altre squadre non disposte a mollare la presa su questo fantastico campionato.

Prepariamo il divano e i pop-corn quindi, mettiamoci belli comodi e godiamoci quest’ennesima, grande sfida di un torneo che non ha fatto altro che regalarci dei colpi di scena continui, sia nelle zone alte della classifica che nei “bassifondi”.