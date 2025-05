Promozione, rescissione e nuova firma: Super Pippo Inzaghi lascia il Pisa | Lotterà per l’Europa

Una cavalcata storica si conclude con una promozione e… un possibile addio.

Il Pisa torna in Serie A e lo fa con uno dei protagonisti più iconici del calcio italiano in panchina: Filippo Inzaghi. Un traguardo che i toscani inseguivano da anni e che finalmente è diventato realtà grazie a una stagione vissuta ad altissimo livello. Il tecnico, subentrato in corsa, ha trasformato la squadra, imprimendole carattere, solidità e mentalità vincente.

La promozione è arrivata all’ultima giornata con una vittoria di misura che ha scatenato la festa al “Romeo Anconetani”. Inzaghi ha portato esperienza, carisma e una fame da bomber anche in panchina. Il Pisa è riuscito a superare avversari attrezzati come Cremonese, Palermo e Parma, mostrando una continuità sorprendente soprattutto nel girone di ritorno.

Il merito è di una squadra compatta ma soprattutto di una guida tecnica capace di fare gruppo. Pippo ha rivisto nel Pisa l’entusiasmo degli inizi, quello che lo ha accompagnato a Benevento, con un’altra promozione conquistata. L’identità di gioco costruita in pochi mesi ha reso il Pisa un esempio da seguire in Serie B.

Ora il club toscano si prepara a vivere il grande ritorno nel massimo campionato. Tuttavia, dietro le quinte iniziano a emergere riflessioni importanti sul futuro. I tifosi sperano in una conferma automatica per l’uomo che li ha riportati in alto, ma nel calcio moderno, si sa, le certezze durano poco.

Inzaghi eroe, ma il futuro è un rebus

Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra l’entourage di Inzaghi e il club. Nessuno mette in dubbio la gratitudine reciproca, ma sembrano emergere visioni diverse sul progetto tecnico. La Serie A impone investimenti e un salto di qualità anche strutturale. Pippo, ambizioso com’è, vuole garanzie per affrontare la nuova sfida con gli strumenti giusti.

E proprio da questa riflessione nasce un’indiscrezione che potrebbe cambiare le carte in tavola. Il Torino sta valutando un cambio in panchina: Vanoli, pur apprezzato, potrebbe non rientrare nei piani futuri della dirigenza granata, intenzionata a rinnovare l’identità della squadra e puntare con decisione all’Europa.

Ritorno in A e addio?

In questo contesto, il profilo di Inzaghi rappresenta un’opzione concreta. Il club granata lo segue da tempo e vede in lui l’uomo giusto per aprire un nuovo ciclo. Allenatore giovane, motivato, con una promozione appena conquistata e una visione moderna del calcio: il profilo combacia con le esigenze del Toro.

Se l’interesse dovesse concretizzarsi, per Pippo sarebbe l’occasione di guidare una squadra con ambizioni europee e una rosa già competitiva. Il suo addio al Pisa, in tal caso, sarebbe il più dolce possibile: con una promozione in tasca e la consapevolezza di aver riscritto un pezzo di storia nerazzurra.