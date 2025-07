Prime crepe a Castel Volturno: diverbio tra calciatore e tecnico | Gli è stato negato un permesso

Non sono sempre facili da gestire i rapporti tra i calciatori e gli allenatori, soprattutto quando il livello si alza.

Il rapporto tra un calciatore e il proprio allenatore può essere uno degli aspetti più determinanti — ma anche più delicati — della carriera sportiva di un atleta. Non si tratta solo di dinamiche tattiche o tecniche, ma di un equilibrio fatto di fiducia, aspettative e personalità. Un allenatore può valorizzare un giocatore, trovando la chiave per farlo rendere al massimo, oppure, al contrario, limitarne l’espressione con scelte discutibili o incomprensioni sul piano umano.

Le incomprensioni, infatti, sono all’ordine del giorno. Può bastare una panchina di troppo, una critica pubblica o un cambio di ruolo non accettato per incrinare il rapporto. In certi casi, i dissapori diventano talmente evidenti da sfociare in frizioni aperte, con interviste polemiche o gesti plateali in campo, che finiscono per danneggiare non solo il giocatore, ma anche la coesione dello spogliatoio.

Non mancano però le storie positive, in cui un allenatore diventa mentore, guida e punto di riferimento. Alcuni tecnici riescono a creare un legame di complicità e rispetto tale da diventare fondamentali per la maturazione personale e sportiva dell’atleta. Quando accade, si crea una simbiosi che va oltre il campo: basti pensare a coppie storiche come Guardiola-Messi o Ancelotti-Kaká.

Il rapporto tra calciatore e allenatore è una relazione dinamica e complessa, spesso soggetta a tensioni ma anche a grandi opportunità. Quando i ruoli si rispettano e la comunicazione è chiara, può nascere un’alchimia decisiva per il successo di entrambi.

Tra dovere e vita privata

Kalidou Koulibaly ha condiviso un episodio emblematico del difficile equilibrio tra carriera e vita personale. Durante una partita contro il Sassuolo, il difensore senegalese ricevette la notizia che sua moglie stava per partorire.

Senza esitazione, avvisò il tecnico Maurizio Sarri, comunicandogli l’intenzione di raggiungere l’ospedale. La risposta del mister, però, fu tutt’altro che comprensiva: «Non ci vai, devi chiedere alla società».

La scelta di un padre e la reazione di Sarri

Nonostante il rifiuto iniziale, Koulibaly seguì il proprio istinto e lasciò il campo per raggiungere la moglie. Poco dopo, però, ricevette una telefonata inaspettata proprio da Sarri, che lo richiamava alla base. Tornato al campo, trovò una sorpresa amara: fu relegato in panchina.

«Oggi lo capisco, ma quel giorno ero veramente arrabbiato», ha ammesso. Un aneddoto che rivela quanto sia sottile il confine tra disciplina sportiva e umanità, tra professionalità e sentimenti personali.