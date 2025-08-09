Prima gioca per l’Italia, poi la rinnega: smacco terribile alla Nazionale | Gattuso non potrà convocarlo
Gattuso adesso non potrà più convocarlo in Nazionale. Prima ha giocato per l’Italia ma adesso non è più disposto a farlo.
Subito uno smacco per Gennaro Gattuso che non potrà più convocare un calciatore che ha già militato tra le file della Nazionale ma che ora vuole cambiare casacca per via delle origini. È il caso di un calciatore cresciuto in Sudamerica, ma che a un certo punto della carriera ha risposto a una chiamata “europea”.
La sua parentesi con l’Italia è stata breve ma intensa. Due amichevoli, una contro l’Inghilterra e una contro il Portogallo, e l’orgoglio di rappresentare il paese di sua madre. Una scelta dettata dal momento, ma anche da un sincero rispetto per la maglia azzurra e per chi gli aveva dato fiducia.
Eppure, nonostante l’onore, ha scelto di cambiare strada nuovamente. E oggi, più che mai, il calciatore in questione è pronto ad abbandonare la Selezione maggiore italiana per vestire la casacca di un’altra Nazionale. Quella del Paese in cui è nato e cresciuto e poi ha dovuto lasciare per approdare in Europa.
C’è una nazionale in pieno rinnovamento, con tanti giovani e tanti volti nuovi. Una squadra che cerca nuove idee e nuovi riferimenti, con un commissario tecnico coraggioso, pronto a fare scelte controcorrente. E dopo gli ultimi Mondiali ci sarà voglia di riconfermarsi visto il trofeo portato a casa.
Il nuovo gruppo
Il gruppo è ricco di talento “italiano”: Lautaro, Castellanos, Nico Paz e Nico Gonzalez per citarne alcuni. Tutti loro stanno crescendo all’interno della massima serie italiana. E ora il calciatore in questione, è pronto per il ritorno in patria. E’ pronto a indossare la casacca dell’Argentina.
Tempo fa, quando ha saputo della convocazione, ha ringraziato subito il ct. Nessuna esitazione, nessun dubbio. Solo gratitudine e una consapevolezza chiara: “Mi sono sempre sentito argentino”. Una frase che vale più di mille conferenze stampa, e che dice tanto del suo legame con l’Albiceleste.
L’identità misteriosa
Stiamo parlando di Franco Vazquez che non si nasconde e neppure rinnega il passato. Parla con rispetto dell’Italia, ma non ha rimpianti: “Quando ho avuto l’occasione di giocare con gli Azzurri, l’Argentina non mi voleva. Ho accettato quella maglia con orgoglio, ma oggi la mia casa è un’altra”. E a vederlo così motivato, sembra davvero pronto a dare tutto.
Da diverso tempo, come si può leggere in una notizia riportata da Sky Sport anni addietro, Vazquez, ha oramai scelto di indossare la divisa Albiceleste. Il ricordo dell’Italia è lontano e non potrà più essere alimentato.