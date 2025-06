Prima brutta notizia per Gattuso: l’Italia perde un gioiello | Ha scelto un’altra nazionale

La Nazionale si vede sfuggire l’ennesimo talento puro. Vestirà la casacca di un altro Paese.

La nuova era Gattuso sulla panchina della Nazionale italiana inizia con una perdita non indifferente. Il ct di origini calabresi infatti dovrà rinunciare a un giovane talento che molto bene ha fatto nella passata stagione e che si sta contraddistinguendo per tecnica e fiuto del gol. Si tratta di un attaccante.

Quello che doveva essere solamente un brutto momento, si sta estendendo, anno dopo anno e sembra non avere fine. La Nazionale azzurra da più di un decennio ha oramai toccato il fondo e non riesce più a risalire. Tanti i cambi sulla panchina, da Conte, passando per Ventura, per poi arrivare a Mancini e Spalletti fino a Gattuso.

Solamente Mancini è riuscito a portare a casa un miracoloso Europeo nel 2021, salvo poi, però, non riuscire a qualificarsi ai Mondiali del 2022. Sembrava dunque che il pugno duro di Spalletti avrebbe potuto cambiare le sorti di una Selezione allo sbaraglio ma così non è stato. Europeo 2024 deludente e qualificazioni ai Mondiali del 2026 già a rischio.

L’ex allenatore del Napoli e della Nazionale oramai, era presente a Oslo nella disfatta contro la Norvegia lo scorso 6 giugno. Un 3-0 netto subito contro Haaland e compagni che molto probabilmente costringerà gli azzurri a passare dai playoff per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Una strada già percorsa in passato e rivelatasi fatale.

Non ci sono spiragli di luce

Dopo la disfatta norvegese e un’ultima partita contro la Moldavia Spalletti ha deciso di non capitanare più il veliero italiano. A prenderne il timone è stato Gennaro Gattuso. Bisognerà capire se il tecnico ex Napoli e Milan tra tutte le formazioni allenate, riuscirà a risollevare le sorti di un’Italia ferita che, per giunta, dovrà rinunciare a un altro talento.

La notizia avrà di certo destabilizzato l’ambiente e in un periodo di magra dal punto di vista dei talenti che indossano la casacca azzurra, l’ennesima batosta potrebbe risultare alquanto irritante. Una news che arriva direttamente dalla Germania, Paese che potrà invece godere del classe 2004 in questione.

La perdita di un talento

Sin qui il giocatore dall’identità misteriosa ha svolto tutta la trafila delle giovanile della Nazionale tedesca. Germania U19, U20 e infine U21, dove ha compiuto il definitivo exploit siglando 6 reti in 14 presenze. La punta centrale è scesa in campo anche nel corso della partita contro l’Italia pari età, battuta per 3-2 dopo i supplementari, nella sfida valida per i quarti di finale degli Europei di categoria che si stanno disputando in Slovacchia.

Stiamo parlando di Nicolò Tresoldi. Nato il 20 agosto 2004 a Cagliari, Tresoldi ha anche nazionalità tedesca è ha deciso di indossare la maglia della Germania secondo quanto riportato da rompipallone.it. Nel corso dell’ultima stagione ha giocato tre le file dell’Hannover 96, in Zweite Bundesliga, il corrispettivo della Serie B italiana. Ha racimolato 35 presenze, condite da 7 gol e 3 assist. Un bottino niente male per l’attaccante italo-tedesco che però, Gattuso, non potrà convocare.