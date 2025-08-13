Preso il sostituto di Mazzocchi: è uno dei migliori esterni dello scorso anno | Prestito con obbligo a 15 milioni

Mazzocchi è caduto nel dimenticatoio: preso il suo sostituto. Si tratta di uno dei migliori esterni dello scorso campionato.

Il Napoli di Antonio Conte si sta formando in vista della stagione 2025/2026. All’indomani della festa scudetto la dirigenza azzurra, così come il patron Aurelio De Laurentiis, non hanno voluto perdere tempo e si sono messi subito all’opera. Sia per confermare una squadra vincente e quindi aprire un ciclo in Italia, sia per fare bene in Europa.

Visto lo scudetto conquistato e il primo posto ottenuto nel 2024/2025, i partenopei approderanno nella massima competizione europea per club. Serve quindi una rosa profonda ma soprattutto di spessore e sin qui, Manna, ha dato forti segnali alla piazza con acquisti in grado di stupire e fare la differenza anche in campo europeo. Tra questi, però, non sembra rientrare Pasquale Mazzocchi.

Il giocatore del Napoli, nato a Napoli e classe ’95, dopo appena due stagioni sembra già destinato a lasciare la piazza azzurra. Non rientrerebbe nello scacchiere che Conte sta mettendo in piedi nel corso di questa estate. E in tal senso i nuovi acquisti starebbero influendo molto su questa scelta.

Il direttore sportivo Manna, ad esempio, dapprima ha convinto un top play mondiale: Kevin De Bruyne. Il belga da free agent ha sposato il progetto dei partenopei e nonostante le prime amichevoli non siano state esaltanti, è pronto a tornare in condizione per dare il meglio si sé e fare quindi la differenza.

Manna ambizioso

Ma non è l’unico giocatore arrivato, per ora, nel capoluogo campano. Con lui troviamo diversi nomi nuovi, tutti di prospettiva, tutti di spessore e in grado di giocare in massima serie così come in Europa. Tra questi troviamo certamente Sam Beukema. Il Napoli ha speso 31 milioni per portarlo via al Bologna.

L’elenco non finisce qui. Dal PSV è arrivato infatti Noa Lang, subito entusiasta sin dalla conferenza stampa di presentazione. E con lui Lorenzo Lucca, attaccante della Nazionale che nelle amichevoli ha brillato nonostante i risultati, e poi Vanja Milinkovic-Savic e Marianucci. Manna è però scatenato e avrebbe trovato il sostituto di Mazzocchi.

Il sostituto

In queste ore caldissime di mercato, con la sessione che sarà attiva ancora per diverse settimane, il Napoli sta chiudendo per due colpi importantissimi. Uno è Juanlu. Il suo arrivo aprirebbe ancora di più a una cessione di Pasquale Mazzocchi che scenderebbe ancora più in basso nelle gerarchie.

Poi, sempre gli azzurri, sono vicini a chiudere il colpo Miguel Gutierrez dal Girona. E per il dopo Mazzocchi, Manna, potrebbe portare in Campania un giocatore che conosce bene il campionato e la Regione, dato che ha giocato nella Salernitana. Parliamo di Nadir Zortea: il Napoli potrebbe ipoteticamente chiudere per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro.