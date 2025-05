Preparate i fazzoletti, quest’anno si piange: non solo Ranieri | Si ritira un altro grande tecnico italiano

Una stagione che segna la fine di un’epoca per due protagonisti assoluti del calcio italiano.

Claudio Ranieri ha deciso: a giugno sarà addio definitivo alla panchina. Il tecnico romano, richiamato dalla Roma per riportare serenità dopo l’esonero di Juric, non sarà confermato per la prossima stagione. Ma la notizia più grande è un’altra: questa sarà la sua ultima avventura in panchina.

Dopo una carriera lunga, piena di storie indimenticabili e imprese memorabili — su tutte, l’incredibile scudetto con il Leicester — Ranieri ha scelto di chiudere il cerchio. A 72 anni, il “Re Claudio” si ferma, e lo fa dove tutto era cominciato: a casa.

Un annuncio arrivato con la solita eleganza che lo ha sempre contraddistinto: poche parole, ma piene di significato. “È il momento giusto”, avrebbe confidato ai suoi collaboratori più stretti.

La sua ultima corsa sarà con la Roma, per regalare ai tifosi un finale dignitoso e, magari, una qualificazione europea che avrebbe il sapore del congedo perfetto.

Parole che pesano

Ma Ranieri non è l’unico grande tecnico italiano che potrebbe presto salutare il calcio. Anche Luciano Spalletti, attuale commissario tecnico della Nazionale, ha pronunciato parole che suonano come un preludio all’addio. In un’intervista recente ha rivelato: “Il giorno più bello? Quando ho vinto lo scudetto, ma l’altro momento più bello sarà quando smetterò, e non sentirò più questo peso sulle spalle.”

Spalletti ha parlato con la sincerità di chi sente il peso della responsabilità, quella che ogni giorno lo accompagna da anni. Non è un caso se ha scelto parole intense, quasi malinconiche, per descrivere cosa significherà per lui fermarsi. Una frase su tutte ha colpito tutti: “Una felicità terribile, come quando regali felicità agli altri e senti il cuore battere all’unisono con chi non conosci.” Un’emozione così intensa da lasciare spazio a un desiderio ancora più profondo: la pace, la leggerezza del silenzio dopo il frastuono.

Un’ipotesi concreta: addio dopo il 2026?

Molti leggono tra le righe di Spalletti un addio al termine del Mondiale 2026, che potrebbe rappresentare l’ultima grande tappa della sua carriera. Un’idea che lo stesso ct non ha né confermato né smentito, ma che sembra sempre più plausibile, soprattutto se l’Italia dovesse vivere un percorso da protagonista in Nord America.

Ranieri e Spalletti, due uomini diversi ma accomunati da una passione totalizzante e da un rispetto profondo per questo sport. Il primo ha già fatto la sua scelta, il secondo ci sta pensando. Ma in entrambi i casi, il calcio italiano si prepara a dire addio a due delle menti più brillanti degli ultimi decenni.