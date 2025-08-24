24 Agosto 2025

Prenotato l’aereo da Istanbul, Icardi torna in Italia | Prestito con diritto a 15 milioni: i suoi gol per lo scudetto

Lorenzo Gulotta 24 Agosto 2025
Mauro Icardi è pronto a tornare nella Penisola. Il bomber ex Inter arriverà in prestito con diritto a 15 milioni.

Mauro Icardi è a un passo dal ritorno in Italia. Il bomber argentino infatti, è pronto a tornare a stupire all’interno della Penisola dopo diversi anni di assenza. A mancare è solamente l’ufficialità ma il top club italiano in questione potrà lottare ancor di più per lo scudetto grazie ai gol dell’attaccante.

Il passato del classe ’93 in Italia è stato glorioso, almeno sino alla rottura definitiva con l’Inter. A lanciarlo è stata la Sampdoria nell’oramai lontano 2010/11. Con i blucerchiati ha raccolto dapprima 39 presenze con l’Under 19 mettendo a segno ben 30 gol e partecipando, contraddistinguendosi, anche alla Viareggio Cup.

Poi è passato in prima squadra ed ha esordito prima in Serie B nel 2011/12 e infine in A l’anno successivo. I tifosi della compagine ligure lo hanno visto scendere in campo 33 volte. Ha segnato 11 gol e servito 4 assist, attirando l’attenzione di una squadra in particolare: l’Inter. Non a caso nell’estate del 2013 è sbarcato a Milano.

I nerazzurri lo hanno pagato 13 milioni di euro. Con la formazione milanese ha condiviso sei stagioni da totale protagonista, anche in annate tutt’altro che memorabili per l’Inter. E’ addirittura arrivato a indossare la fascia di capitano e sembrava potesse diventare una bandiera del club.

L’esperienza con l’Inter

Poi la rottura totale con Spalletti e la società con conseguente addio dall’Inter. I dati raccolti con l’Inter sono senza dubbio invidiabili. 219 partite con la casacca nerazzurra, 124 gol messi a segno, alcuni dei quali pesantissimi in massima serie così come in Europa, e 29 assist ai compagni.

Terminata nel 2018/19 l’esperienza con l’Inter è stato acquistato dal PSG. Con i parigini  è sceso in campo 92 volte e ha siglato 38 reti con prestazioni condite da 10 assist. Anche in questo caso una media niente male. In seguito è stato acquistato dal Galatasaray, squadra attualmente proprietaria del suo cartellino.

Il top club

Ben presto Icardi però, potrebbe salutare i turchi. La scorsa stagione non ha trovato molto spazio visto anche l’arrivo di Osimhen che, anche quest’anno, potrebbe oscurarlo nonostante i 62 gol in 88 presenze con i giallorossi di Turchi. Sulle sue tracce ci sarebbe un club italiano di alta classifica.

Stiamo parlando del Napoli. I partenopei sono attualmente in difficoltà. Il campionato sta iniziando e agli azzurri stanno facendo i conti con una grave assenza: quella di Romelu Lukaku. Il belga si è infortunato e sarà assente per buona parte della stagione. Mauro Icardi potrebbe essere un profilo che interessa al direttore sportivo Manna.

