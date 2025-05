Prendiamo uno dei migliori della Serie A: De Laurentiis prepara 50 milioni | È il rimpiazzo ideale di Kvara

Il Napoli festeggia il quarto scudetto, ma il futuro ha già un nome importante.

Fuorigrotta è esplosa in una festa senza precedenti. Il Napoli ha conquistato il quarto scudetto della sua storia, il secondo in tre anni, al termine di una stagione combattuta e avvincente.

I gol di McTominay e Lukaku contro il Cagliari hanno scritto l’ultimo capitolo di un’annata memorabile, riportando il tricolore sotto il Vesuvio e accendendo la notte del “Maradona” con cori, lacrime e bandiere.

La cavalcata vincente è cominciata mesi prima, con un gruppo solido, plasmato dal lavoro quotidiano e da un’identità precisa. Dopo il pareggio nello scontro diretto con l’Inter a San Siro, gli azzurri hanno accelerato e dominato il girone di ritorno, superando i rivali tra aprile e maggio e chiudendo in testa con la miglior difesa del campionato.

Ma, come spesso accade nel calcio moderno, la gioia della vittoria convive con i pensieri sul futuro. La partenza di Kvaratskhelia, approdato al Paris Saint-Germain per una cifra record, ha lasciato un vuoto pesante sia tecnico che simbolico. Il georgiano, per anni icona del Napoli, ha salutato per misurarsi con la Champions da protagonista in Francia. Ora serve un erede.

L’addio di Kvara ha aperto un nuovo scenario tecnico

Senza il numero 77, De Laurentiis e il nuovo staff tecnico sanno di dover intervenire in maniera decisa sul mercato. La priorità è ricostruire il reparto offensivo senza snaturare l’identità tattica che ha permesso al Napoli di tornare sul tetto d’Italia. Serve un giocatore esplosivo, duttile, già pronto per palcoscenici importanti, ma che possa ancora crescere. E serve subito.

Per questo motivo il club ha già avviato i contatti per un profilo preciso, seguito da mesi e valutato come il perfetto rimpiazzo di Kvara. Un nome che accende l’immaginazione dei tifosi e promette di infiammare il prossimo mercato estivo.

50 milioni per l’erede di Kvaratskhelia

Secondo quanto rivelato da ControCalcioTV, il Napoli è in pressing su Ademola Lookman, stella dell’Atalanta e protagonista assoluto della recente vittoria in Europa League. Il nigeriano ha chiuso la stagione in modo straordinario, firmando una tripletta in finale contro il Bayer Leverkusen e confermandosi tra i migliori esterni della Serie A.

De Laurentiis è pronto a investire 50 milioni di euro per portarlo a Fuorigrotta. Un’operazione importante, ma ritenuta strategica: Lookman ha le caratteristiche giuste per non far rimpiangere Kvara. È veloce, tecnico, micidiale nell’uno contro uno e decisivo nei momenti che contano. Il Napoli lo considera la prima scelta, e l’offerta è pronta a partire. Dopo aver celebrato il tricolore, l’obiettivo è chiaro: restare al vertice. E per riuscirci, serve un altro colpo da campioni.