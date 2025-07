Posso essere ancora molto utile: Mario Rui torna in Serie A | Contratto di un anno con opzione per il secondo

Mario Rui è pronto a tornare in A. Il giocatore, ancora utile per la massima serie italiana, avrebbe davanti a sé un contratto di un anno.

Il Napoli di Antonio Conte è pronto a ripartire nel corso della prossima stagione. Per il 2025/2026 si punta al massimo. Dopo lo storico scudetto conquistato l’anno scorso, gli azzurri hanno voglia di ripetersi e di aprire un ciclo vincente che possa anche estendersi a livello internazionale.

Non a caso, per alzare l’asticella, Aurelio De Laurentiis ha voluto affidare le chiavi necessarie per il calciomercato estivo al direttore sportivo Manna che non sta di certo fermo a guardare. Da quando è iniziata la finestra dell’estate, a Napoli sono arrivati grandi colpi che hanno acceso l’entusiasmo dei tanti tifosi.

Va senza dubbio citato per primo Kevin De Bruyne. Il belga, dopo una vita al Manchester City, si è unito da free agent alla squadra del capoluogo campano ed è pronto a regalare forti emozioni ai tanti supporters dei Napoli. Ma con lui sono arrivati ulteriori acquisti eccellenti che potrebbero fare la differenza.

Tra questi nuovi acquisti troviamo Noa Lang. L’esterno offensivo si è presentato davanti la stampa e ha detto di sé grandi cose. Ha obiettivi ben chiari in mente: primeggiare nel suo reparto e soprattutto riuscire a fare la differenza in ogni singola partita. Vedremo se rispetterà le aspettative.

Manna non si ferma più

Con lui è giunto in Campania anche Lorenzo Lucca. L’attaccante della Nazionale italiane, oramai ex Udinese, è stato portato a Napoli da Manna per cercare di dare una seconda scelta a Conte. Oltre a Big Rom, Romelu Lukaku, adesso il tecnico pugliese potrà contare anche sulla fisicità di Lucca.

Alla lunga lista di arrivi eccellenti va aggiunto l’ex Bologna Beukema. Vedremo se rafforzerà ancora la rosa il Napoli ma nel frattempo a non farne più parte è un giocatore che ha scritto la storia del club nel corso degli ultimi anni. Ha passato ben 7 anni in Campania ed è diventato un simbolo della società.

Una nuova esperienza

Stiamo parlando di Mario Rui. Il portoghese, dallo scorso 1° gennaio 2025, non è più un calciatore del Napoli ed è rimasto dunque in cerca di squadra, svincolato. Ma adesso il calciatore potrebbe tornare nuovamente in campo e potrebbe farlo proprio nella massima serie italiana. Un ritorno che avrebbe del clamoroso.

Il classe ’91, 34 anni compiuti a maggio scorso, potrebbe portare la sua immensa esperienza, ipoteticamente, a due club in particolare. Ci riferiamo a due neopromosse che potrebbero puntare su di lui visto il suo carisma e la sua lunga esperienza in massima serie. Si dovrebbe trattare del Pisa e della Cremonese. Vedremo chi riuscirà a spuntarla.