Posso dire ancora la mia: Manolas firma a zero in Serie A | Contratto di un anno con opzione

Manolas non si pone limiti di età: il calciatore è pronto a dire la sua anche in Serie A e avrebbe firmato un contratto.

Torniamo indietro di ben sette anni. Per l’esattezza al 10 aprile del 2018. Una serata come le altre per i più, ma non per chi ama il calcio e soprattutto non una serata qualunque per i tifosi della Roma. Minuto 82′: il tabellone dell’Olimpico recita 2-0, il che significherebbe eliminazione dalla Champions League.

Ma da lì a pochi istanti tutto sarebbe cambiato e l’impianto della Capitale sarebbe esploso di gioia. A provocare questo entusiasmo sarebbe stato un calciatore greco. Un certo Konstantinos Manolas. Una girata, un colpo di testa letale in grado di piegare definitivamente in ginocchio un Barcellona stellare.

3-0 il risultato finale grazie a quella rete e Roma in semifinale di Champions League. Rimarrà per sempre impressa l’espressione di Manolas al momento della realizzazione del gol. Un’esultanza fatta di gioia e incredulità, lacrime. Questo è stato sin da sempre Manolas sul terreno di gioco.

In qualsiasi squadra abbia militato, il difensore centrale greco, è stato sempre un serio professionista in grado di fare la differenza e ora potrebbe nuovamente tornare a farlo. E potrebbe nuovamente riprovare a mettersi in gioco in Serie A. E lui, la massima serie, la conosce molto bene.

L’ultima apparizione

L’ultima esperienza in Italia risale al 2024. Nella stagione 2023/2024 infatti, Manolas, decise di indossare la maglia della Salernitana che lo prelevò dal mercato degli svincolati. Con i campani giocò solamente 8 partite che valsero davvero a poco perché la squadra era destinata a retrocedere in B.

Ma restano tutt’oggi le 206 presenze con la Roma e le 75 con il Napoli. In tutto, Manolas, è sceso in ben 224 occasioni in campo in Serie A. Insomma si tratta di un calciatore estremamente esperto che sarebbe pronto al ritorno. Su di lui ci sarebbero due club in cerca di un giocatore solido ed esperto.

Il ritorno

Dopo Salerno, Manolas, è tornato nella sua Grecia per vestire i colori del Pannaxiakos. Ma ora a 34 anni, il difensore centrale nato a Naxos, vuole nuovamente rimettersi in gioco in un torneo che lo stimoli. Una competizione in grado di garantirgli la giusta competitività. E chissà che non possa tornare ben presto.

Sono due le strade che porterebbero eventualmente Manolas in massima serie. Una è quella di Pisa. La compagine toscana neopromossa è in cerca di solidità e di uomini di categoria. Chi meglio del greco? Allo stesso tempo un’altra neopromossa come la Cremonese potrebbe seguire le tracce che portano all’ex Roma e Napoli. Vedremo come si evolverà la situazione.