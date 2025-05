Più di 100 presenze e uno scudetto al Milan: il successo arriva dopo il ritiro | È diventato CEO di un’azienda

L’ex centrocampista ha lasciato il calcio per puntare su un’idea rivoluzionaria e green.

Quando si chiude la carriera in campo, molti ex calciatori si trovano davanti a un bivio: restare nel mondo del pallone o cambiare completamente vita. Alcuni diventano allenatori, altri opinionisti televisivi, altri ancora scelgono la via dell’imprenditoria. Ed è proprio qui che nascono le storie più sorprendenti.

Dai locali notturni alle start-up tecnologiche, il calcio ha visto molti dei suoi ex protagonisti reinventarsi con successo nei settori più disparati. La visione, la leadership e la disciplina maturate in anni di carriera sportiva possono infatti tradursi in qualità preziose anche nel mondo del business.

Non mancano esempi di atleti che, dopo aver calcato i campi più prestigiosi del mondo, hanno deciso di scommettere tutto su un’idea, su un’azienda, su un cambiamento. Qualcuno ha lanciato marchi di abbigliamento, altri si sono tuffati nella ristorazione o nella produzione vinicola. Ma c’è anche chi ha scelto una strada più ambiziosa: quella dell’innovazione sostenibile.

E qui si arriva a una storia che merita un approfondimento particolare. Un nome noto ai tifosi italiani, soprattutto a quelli rossoneri. Un giocatore che ha vestito la maglia del Milan per cinque stagioni, collezionando 96 presenze e contribuendo alla conquista di uno scudetto. Un centrocampista che ha saputo unire grinta e intelligenza tattica. Ma il suo vero colpo da maestro, forse, è arrivato dopo l’addio al calcio.

Dal campo al laboratorio: una nuova sfida green

L’ex calciatore in questione è Mathieu Flamini, centrocampista francese con un passato importante nel Milan tra il 2008 e il 2013. Oggi Flamini è il CEO di GF Biochemicals, azienda fondata nel 2008 insieme all’imprenditore italiano Pasquale Granata, con una missione chiara: trovare alternative sostenibili ai prodotti derivati dal petrolio.

La società ha appena annunciato un round di finanziamento da 15 milioni di euro, guidato da Sofinnova Partners con la partecipazione di Sparta Capital. Risorse importanti, che serviranno ad accelerare la ricerca e stringere accordi con i principali produttori di beni per la casa e industriali. «Siamo in un momento cruciale – ha spiegato Flamini – e questo investimento è il primo passo per consolidare il nostro impegno verso un mondo più sostenibile».

Il calcio resta nel cuore, ma la vera partita è l’ambiente

Il cuore dell’attività di GF Biochemicals ruota attorno all’acido levulinico, una molecola indicata dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti come una delle chiavi per un futuro più verde. «Ha un enorme potenziale – ha detto Flamini – perché si comporta esattamente come il petrolio, ma senza gli effetti nocivi sull’ambiente». Questa molecola può infatti essere usata per produrre plastica, carburanti e altri materiali industriali, riducendo drasticamente le emissioni di CO₂.

Flamini, che era arrivato al Milan a parametro zero e che in rossonero ha segnato 5 gol, ha deciso di investire le sue energie e le sue competenze in un progetto che va ben oltre il calcio. Oggi il suo obiettivo non è vincere un derby, ma contribuire alla transizione verso prodotti più sicuri ed eco-responsabili. E a giudicare dai numeri e dai partner coinvolti, la sua seconda carriera sembra destinata a lasciare il segno quanto – e forse più – della prima.