Più di 100 partite al Napoli e una Coppa Italia: è finito in manette | Gravi accuse di furto

Da professionista rispettato a volto noto per motivi ben diversi dal calcio: la parabola che nessuno si sarebbe aspettato.

Quando si indossa una maglia gloriosa come quella del Napoli, si sa, si entra nel cuore di una città intera. Quando poi si contribuisce a vincere un trofeo, come la Coppa Italia del 2012, il nome resta per sempre nella memoria collettiva. Ma non sempre il passato basta a proteggere dal presente, specie quando la cronaca prende il sopravvento sulla carriera.

Il mondo del calcio è pieno di storie di riscatto e di cadute. Storie di promesse infrante, scelte sbagliate, giri pericolosi. Non è raro che alcuni ex calciatori, una volta lasciato il rettangolo verde, finiscano per perdersi. A volte è colpa di cattive frequentazioni, altre della solitudine post-carriera, altre ancora semplicemente di ingenuità fatali.

Basta scorrere gli archivi per trovare nomi illustri: campioni che hanno sbagliato strada, finiti in bancarotta, coinvolti in scandali, inchieste o addirittura processi penali. Il confine tra gloria e caduta è sottile. E in alcuni casi, basta un episodio per ribaltare un’intera reputazione.

C’è chi ha combattuto con il gioco d’azzardo, chi con la droga, chi ha scelto vie illecite pur di mantenere uno stile di vita da fuoriclasse senza più lo stipendio da fuoriclasse. E poi ci sono storie più sfumate, meno clamorose, ma comunque capaci di scuotere. Come quella che arriva in questi giorni da Londra.

Una giornata qualunque, in un posto non qualunque

La scena si svolge nei grandi magazzini Harrods, simbolo del lusso londinese. È qui che Andrea Dossena, 33 anni, ex esterno sinistro della Nazionale italiana, è stato fermato con l’accusa di taccheggio. Secondo quanto riportato dai media britannici, l’ex Napoli – oggi in forza al Leyton Orient – si trovava nel celebre centro commerciale in compagnia della compagna.

Secondo la ricostruzione della polizia, Dossena sarebbe uscito dal negozio senza pagare alcuni prodotti. Un errore? Una dimenticanza? O un gesto deliberato? Le indagini sono ancora in corso, ma l’ex calciatore è stato portato al commissariato per accertamenti. Un episodio che, se confermato nella sua versione più grave, rischia di macchiare irrimediabilmente la sua immagine pubblica.

“Solo un malinteso”

A cercare di fare chiarezza è stato il suo agente, Federico Pastorello, che via Twitter ha diffuso una nota del giocatore. “Ero ad Harrods con mia moglie e mio figlio per fare shopping – ha spiegato Dossena – e ho dimenticato di pagare un barattolo di miele e della carne che avevamo ordinato. Inconsapevole, sono uscito dai magazzini, ma sono stato fermato dalle guardie di sicurezza che hanno poi avvertito la polizia. Visto che non avevo documenti, mi è stato chiesto di andare alla stazione per l’identificazione. Dopo poco, sono potuto tornare a casa”.

Una ricostruzione che parla di leggerezza, non di reato. Ma il caso resta aperto. Dossena verrà ascoltato nuovamente dalle autorità alla fine del mese, e solo allora si capirà se davvero si sia trattato solo di un banale equivoco. Intanto, l’episodio rilancia una riflessione più ampia: cosa succede ai calciatori una volta che le luci del grande calcio si spengono? Non tutti riescono a restare in piedi. Anche chi ha vinto, anche chi è stato applaudito, anche chi ha giocato per una città intera.