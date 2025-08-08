8 Agosto 2025

Per 30 milioni ve lo accompagno in braccio in aeroporto: ADL vende un titolare | Conte non sa niente

Lorenzo Gulotta 8 Agosto 2025
Aurelio De Laurentiis è pronto a mettere in vendita un titolare per guadagnare 30 milioni di euro. Conte all’oscuro di tutto.

Il nuovo Napoli di Antonio Conte sta prendendo forma con decisione e ambizione. La società si è mossa con idee chiare e obiettivi precisi, pronta a confermarsi ai vertici del calcio italiano. Dopo una stagione chiusa col tricolore sul petto, i partenopei vogliono restare protagonisti anche nel 2025-2026. Ma adesso il patron ADL sarebbe pronto a cedere uno degli eroi dello scudetto.

Con la qualificazione alla prossima Champions League già in tasca, il club punta anche a farsi valere sul palcoscenico europeo. Aurelio De Laurentiis vuole una squadra all’altezza della doppia competizione: solida in campionato e competitiva in Europa. Non solo difendere lo scudetto, dunque, ma provare a scrivere un nuovo capitolo anche fuori dai confini nazionali.

Il direttore sportivo Manna ha iniziato a lavorare subito dopo il trionfo contro il Cagliari che ha chiuso il campionato. Nessun tempo da perdere: la priorità era garantire a Conte una rosa pronta per alzare ulteriormente il livello. E così, tra valutazioni tecniche e operazioni strategiche, sono arrivati i primi colpi di spessore.

Il nome che ha fatto più rumore è senza dubbio quello di Kevin De Bruyne. Il belga, svincolato dopo l’esperienza al Manchester City, ha accettato la sfida partenopea, infiammando i tifosi. Un fuoriclasse che porta qualità, visione e leadership a centrocampo. Un’operazione che ha acceso i riflettori sul mercato del Napoli.

Ma non è stato l’unico arrivo importante: Noa Lang, esterno offensivo olandese ex PSV, ha detto subito sì con entusiasmo. E poi Sam Beukema, centrale difensivo prelevato dal Bologna per 31 milioni di euro, a testimonianza di un investimento pesante in difesa. Milinkovic-Savic è arrivato tra i pali per contendere il posto a Meret.

Non è mancato nemmeno il mercato in uscita, e anzi ha fatto parecchio rumore: Victor Osimhen è stato ceduto al Galatasaray per 75 milioni di euro. Una partenza che libera risorse, ma anche spazio per nuove soluzioni offensive. E adesso ci potrebbe essere un’ulteriore uscita in casa Napoli.

Conte all’oscuro di tutto

Il patron Aurelio De Laurentiis avrebbe infatti un’idea chiarissima che potrebbe non piacere a Conte che è all’oscuro di tutto. ADL sarebbe pronto a vendere uno degli eroi dei due scudetti conquistati nel 2022/23 con Luciano Spalletti e nel 2024/2025 con il tecnico pugliese alla guida.

Stiamo parlando di Mathias Olivera. Il terzino sinistro uruguaiano lo scorso anno si è contraddistinto con 32 presenze in massima serie e 3 assist, con prestazioni da incorniciare. Sulle sue tracce ci sarebbero delle squadre provenienti dalla Premier League. Vedremo se il suo futuro sarà ancora a Napoli o in Inghilterra.

