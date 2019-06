Pedullà: " Sarri alla Juve è fatta, il tecnico torna oggi in Italia"

Pedullà annuncia il passaggio di Sarri alla Juve. Il tecnico ex Napoli torna in Italia con un volo privato. Frank Lampard al Chelsea.







Alfredo Pedullà annuncia che Sarri sarà il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico, ex Napoli, torna in Italia tra oggi e domani con un volo privato già prenotato).

Sarri alla Juve

“Il Chelsea ha bloccato Frank Lampard, in uscita dal Derby County, idolo di Stamford Bridge. Piano B: Espirito Santo, comunque oggi a distanza rispetto a Lampard, senza escludere sorprese.

I Blues hanno apprezzato il comportamento di Sarri, fatto di lavoro e risultati in mezzo a un mare di problemi. E sapevano già che costringerlo a rispettare il contratto fino al 2021 sarebbe stato un ulteriore problema con le difficoltà legate al mercato bloccato (e la scorsa estate, quando Sarri firmò, le trattative erano libere…).

Ecco perché il dialogo è stato costruttivo, costante, sereno, contrariamente a quanto accadde con Conte la scorso anno dopo la conquista della FA Cup.

La Juve ha atteso notizie, in modo particolare Fabio Paratici in relax a Capri, nel tardo pomeriggio si è acceso il semaforo verde. L’accordo tra il club bianconero e Sarri era già impostato: triennale (oppure biennale con opzione) da almeno 6 milioni a stagione più bonus.

Oggi Sarri, se non cambieranno i programmi, dovrebbe rientrare in Italia. La Juve lo aspetta“.







Tifosi napoletani delusi

La notizia del presunto passaggio di Sarri alla Juve, non è stata accolta bene dai tifosi napoletani. Il tecnico dedicò la vittoria dell’Europa League alla sua ex tifoseria, ma non è bastato. La polemica contro il comandante è scattata sui social, rimosso anche lo striscione che i tifosi azzurri avevano esposto sotto casa dell’allenatore.

“Se Sarri va alla Juve, è la morte del Sarrismo” si legge in uno dei tanti commenti presenti sui vari social.

“Per ciò che Sarri ha fatto a Napoli, sono felice per lui. Per il messaggio di cui è portatore, pure (non c’è bisogno di sottotitoli). Dovesse andare alla Juve è ovvio che lo schiferei per mano di legge. Non fate i minestroni insipidi, ragioniamo! Stasera ha dimostrato di non essere l’uomo giusto per i bianconeri: vince le finali”.