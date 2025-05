PAZZESCO TOTTI: annuncio ufficiale sulla sua nuova avventura | Ha già visto la bozza del contratto

È il simbolo di un calcio che non c’è più, ma Francesco Totti continua a essere ovunque, anche dove meno te lo aspetti.

Francesco Totti non è semplicemente un ex calciatore: è un’icona. Classe 1976, romano di nascita e romanista per vocazione, ha scritto la storia della AS Roma e del calcio italiano. Ha indossato una sola maglia in tutta la carriera, diventando un’eccezione in un’epoca di trasferimenti lampo e fedeltà rare. Con i giallorossi ha vinto uno scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane, ma soprattutto ha conquistato il cuore di milioni di tifosi.

Il suo stile unico, fatto di tecnica sopraffina, visione di gioco e gol spettacolari, lo ha reso un protagonista anche al di là dei numeri. Con la Nazionale ha vinto un Mondiale nel 2006, contribuendo da leader silenzioso, dopo un grave infortunio, alla cavalcata azzurra in Germania. Dopo il ritiro nel 2017, ha vissuto una seconda vita da dirigente della Roma, poi da imprenditore sportivo e volto amato della tv e del gossip.

Anche lontano dai riflettori del campo, Totti ha saputo restare protagonista. Il suo addio al calcio è stato uno dei momenti più emozionanti nella storia dello sport italiano, e da allora il “Pupone” ha saputo reinventarsi senza mai snaturarsi. Sempre fedele alla sua romanità, tra un’intervista ironica e una comparsata in tv, è riuscito a rimanere al centro dell’attenzione anche senza pallone tra i piedi.

Tra spot pubblicitari, documentari e progetti imprenditoriali, Totti ha conservato intatto il suo fascino. In molti lo hanno corteggiato per nuovi progetti, ma lui ha sempre selezionato con attenzione, preferendo il basso profilo alla sovraesposizione. Fino a ora.

Il colpo di scena in diretta: Totti “firma”?

Durante l’ultima puntata di Sognando Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha accolto Totti come un re. “Sono anni che ti invito e tu mi dici sempre di no”, ha detto la conduttrice con affetto. E lui, tra risate e imbarazzo, ha ammesso: “Non sono capace, sono timido… vi farei chiudere la trasmissione!”.

Ma qualcosa si è acceso in studio quando Paolo Belli gli ha portato un foglio con scritto: Francesco Totti parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le stelle. Totti ha scherzato: “Pensavo fossi er gelataio”, ma ha poi afferrato la penna e firmato… con un punto interrogativo.

“Io firmo, ma metto il punto interrogativo”: il pubblico esplode

“Questa non è la mia vera firma, io alle otto e mezza sto già a letto”, ha concluso, tra le risate generali. Ma quella firma simbolica è bastata ad accendere le speranze. Perché, come ha detto lui stesso: “Mai dire mai”. E se davvero il Capitano decidesse di scendere in pista, sarebbe l’ennesima magia nella carriera di un uomo che ha sempre saputo sorprendere.

Dalla fascia al braccio al microfono in mano, passando magari per un ballo di coppia: Totti non è solo una leggenda del calcio, ma anche un personaggio che sa ancora far parlare di sé. E adesso, la palla (o forse la pista) passa a lui.