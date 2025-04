Parma, Atletico Madrid e una presenza in nazionale: obbligato a doparsi dalla società | “Campavamo di flebo”

Un’accusa shock riapre il dibattito sul doping nel calcio degli anni Duemila.

Era uno dei volti più affidabili della Serie A di fine millennio, protagonista con la maglia del Parma dei sogni, ma anche del Bologna, della Reggina e persino dell’Atletico Madrid.

Ha lasciato il calcio ormai da anni, ma le sue parole risuonano oggi come un macigno sulla storia recente del calcio italiano ed europeo.

Il dibattito sul doping è sempre stato una zona grigia nel mondo del pallone. A differenza di altri sport, dove i casi scoperti e puniti sono numerosi e spesso mediaticamente esplosivi, nel calcio le vicende di positività sono state meno frequenti e, quando accadute, spesso archiviate in fretta. Ma il passato non dimentica, e a volte riemerge con forza inaspettata.

Durante una recente puntata della trasmissione “L’Ottavo Scudetto”, in onda su èTv, emittente bolognese, Torrisi ha raccontato con toni drammatici la propria esperienza con il nandrolone, anabolizzante che gli costò una squalifica di otto mesi (poi ridotta a cinque) nel 2001. Un episodio che, a suo dire, non fu casuale né isolato.

Un sistema che toccava tutti

“Io non ho mai preso nulla consapevolmente, ma il valore del nandrolone nel mio organismo era 3.8, quando il limite è 2. Fu uno shock”, ha raccontato l’ex difensore. Ma le sue riflessioni vanno ben oltre il caso personale: “Erano anni in cui si campava di flebo. Giocavi, flebo. Rigiocavi, flebo. Era così ovunque”.

Il calcio, in quel periodo, viveva un calendario fitto di impegni e una cultura del recupero fisico che spesso travalicava i confini della legalità. Torrisi sostiene che certe sostanze fossero contenute nei prodotti forniti dallo staff medico, senza che i calciatori ne fossero realmente consapevoli. E i numeri, secondo lui, parlano chiaro: “L’anno prima che arrivassi al Parma, 19 giocatori su 23 avevano valori sballati di creatina”.

“Ci bombavano”

Il momento più forte dell’intervista arriva però sul finale. Dopo aver citato i casi di giocatori illustri come Davids, Guardiola, De Boer e Couto, Torrisi lascia spazio a un pensiero tanto diretto quanto inquietante: “La mia idea è che al Parma ci bombavano. Non solo lì, ma anche in tante altre squadre”. E usa proprio il termine “bombare”, nel senso gergale di dopare.

Torrisi non si limita al suo vissuto: cita Almeyda, suo compagno a Parma, che in un libro ha raccontato di come “saltava e toccava il soffitto” dopo le flebo ricevute in ritiro. Racconta un calcio europeo in cui, secondo lui, simili pratiche erano comuni, con squadre come Barcellona, Juventus e Lazio coinvolte in casi analoghi. E conclude con amarezza: “Non ci fu mai più un altro caso di nandrolone. Forse perché, da quel momento in poi, si smise di usare certi integratori”.