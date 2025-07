Pandemonio Inter: rottura della società con Lautaro Martinez | Marotta lo mette alla porta

Aria di tempesta in casa Inter. Tra la società nerazzurra e Lautaro Martinez si sarebbe aperta una voragine non indifferente.

In casa Inter si respira un’aria tutt’altro che serena e a dimostrarlo sono stati gli ultimi giorni. I nerazzurri hanno chiuso la stagione 2024/2025 senza trofei e con una disfatta nella finale di Champions League (5-0 contro il PSG). Come se non bastasse nelle ultime ore è arrivata un’altra delusione.

Cristian Chivu e i suoi infatti, sono stati eliminati dal Mondiale per Club, in maniera del tutto prematura, dal Fluminense. I brasiliani nel corso degli ottavi di finale si sono imposti con il risultato di 2-0. Una delusione che è rimasta tutt’altro che indifferente, specialmente nello spogliatoio nerazzurro.

Al termine della gara con il Fluminense di Portaluppi è intervenuto per parlare Lautaro Martinez. E le sue dichiarazioni sono state forti. Amareggiato, l’argentino ha espresso parole molto dure nei confronti della squadra, sottolineando come serva maggiore voglia e determinazione per restare a lottare.

Sempre secondo il capitano dell’Inter, chi non sente davvero di volere dare il massimo per questa maglia farebbe meglio a fare le valigie. Il messaggio è insomma risultato chiaro e senza giri di parole. Resti solo chi ha realmente voglia di inseguire obiettivi importanti, perché l’Inter resta ambiziosa.

Le frecciatine a Calhanoglu

Dopo un discorso deciso come quello di Lautaro Martinez, chi si è sentito chiamato in causa è stato Hakan Calhanoglu. Il turco è stato tacciato ultimamente di scarso impegno. Alla base ci sarebbe una presunta volontà di lasciare la squadra milanese. Ma la risposta del centrocampista è stata immediata.

Calhanoglu si è affidato ai social per rispondere al compagno di squadra e anche lui non ha utilizzato mezzi termini. Ha innanzitutto manifestato il proprio disappunto, e ha poi voluto ricordare che il rispetto deve essere reciproco. Insomma anche lui non le ha mandate a dire.

L’enorme divario

Come se non bastasse il turco ha aggiunto che chi riesce a rimanere in piedi, non necessariamente grida più forte degli altri. Si è trattato di una vera e propria diatriba che di certo la dirigenza non avrà gradito. L’Inter in questo modo non si è fatta una buona pubblicità e potrebbero esserci ripercussioni.

Dunque la società nerazzurra potrebbe ricorrere a decisioni drastiche. Tra le varie possibilità, ci sarebbe anche quella di mettere alla porta lo stesso Lautaro Martinez che senza mezzi termini ha inveito contro il compagno di squadra. Vedremo quale decisione verrà presa nelle prossime ore.