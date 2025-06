Osimhen-Juve: niente scambio con Vlahovic | Conte vuole un’altra pedina bianconera

Il serbo non è la prima scelta di Antonio Conte. Un altro giocatore piace al tecnico partenopeo, sempre bianconero.

In casa Napoli c’è un nome caldissimo che, probabilmente, rimarrà tale per tutta la sessione del calciomercato estivo. A meno che non si arrivi a un soluzione prima del gong finale. Stiamo parlando di Victor Osimhen. Il giocatore di proprietà del Napoli è pronto a fare ritorno in Campania dopo l’esperienza in Turchia.

Nel corso dell’ultima annata Osimhen ha indossato la casacca del Galatasaray. Ha vinto una Coppa di Turchia e il corrispettivo campionato. In 41 presenze totali ha messo a segno 37 gol e 8 assist, e dal 1° luglio tornerà a Napoli causa fine del prestito. C’è un ma: il nigeriano non sembra centrale nell’ambizioso progetto di Antonio Conte ed è desinato a partire.

Dopo essersi contraddistinto assieme a Kvaratskhelia nella conquista del terzo scudetto del Napoli, e l’anno successivo non indimenticabile per lui e i partenopei, ha deciso di approdare in prestito nella squadra turca. Una stagione di rinascita che, di fatto, ha di nuovo riacceso i riflettori del calciomercato sul classe ’98 che ora piace, e anche tanto, soprattutto alla Juventus.

In queste giornate concitate, le voci hanno iniziato a circolare e presto potrebbero diventare trattative. La dirigenza della Vecchia Signora vorrebbe assicurarsi le prestazioni sportive del nigeriano e allo stesso tempo cedere Vlahovic. Non a caso, è nata l’ipotesi di uno scambia tra i due attaccanti, con il serbo che andrebbe a indossare la casacca azzurra. Ci sono però delle questioni da considerare.

Conte ha in mente altri piani

La prima è la volontà di Osimhen. Assodato il fatto che non vorrà giocare a Napoli la prossima stagione, il nigeriano gradirebbe la destinazione Torino. Allo stesso tempo, però, Conte, non sembra avere la necessità di acquistare un attaccante. Il reparto avanzato è completo o quasi e la presenza ingombrante di Lukaku difficilmente verrà scalzata da un nuovo profilo.

E allora il tecnico azzurro, dopo la rinnovata fiducia di Aurelio De Laurentiis, vorrebbe costruire una squadra ancora più competitiva dopo il quarto scudetto. Obiettivo Europa e obiettivo evitare di lasciarsi facilmente scucire il tricolore dal petto. Conte avrebbe quindi in mente un altro giocatore bianconero che potrebbe essere centrale nello scambio con Osimhen.

Nuova ipotesi di scambio

Conte, dopo l’arrivo di De Bruyne a centrocampo, ha come obiettivo quello di potenziare il reparto difensivo. E dalla Juventus pescherebbe volentieri un profilo che potrebbe entrare nello scambio che porterebbe Osimhen alla Juventus. Si tratta di Gatti. Il centrale in forza ai bianconeri ingolosisce l’allenatore partenopeo e non poco.

Potrebbe quindi non essere del tutto improbabile lo scambio Osimhen-Gatti. Da una parte il nigeriano sarebbe soddisfatto di raggiungere il club piemontese mentre dall’altra, Conte, porterebbe alla sua corte il solido difensore juventino. Le prossime giornate di calciomercato saranno decisive per capire quale direzione prenderà questa ipotesi.