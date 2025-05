Ora sì che si ragiona: Ferrari, novità pazzesca sulla vettura | Leclerc pregusta la vittoria in Spagna

La tripletta europea si chiude a Barcellona, dove la Rossa gioca le sue carte con aggiornamenti decisivi. Ma basteranno per tornare davanti?

Il Gran Premio di Spagna chiude la mini tournée europea dopo Imola e Monte Carlo, e lo fa in un momento in cui tutto potrebbe cambiare. Non solo per la classica tappa al Circuit de Barcelona-Catalunya, che da sempre è banco di prova tecnico per le scuderie, ma soprattutto per l’entrata in vigore della tanto discussa direttiva FIA sulle ali flessibili. Un giro di vite regolamentare che promette di rimettere in discussione gerarchie e prestazioni. In questo scenario, la Ferrari si presenta con l’ambizione – e le armi – per fare la differenza.

Charles Leclerc e il team principal Frederic Vasseur non hanno usato mezzi termini: questo weekend rappresenta un possibile “reset” nei valori in campo. Dietro le dichiarazioni, c’è la consapevolezza di aver lavorato a lungo su soluzioni che potrebbero rivelarsi decisive proprio ora, con gli aggiornamenti che verranno introdotti sulla SF-24. Il circuito catalano, tecnico e completo, è lo scenario perfetto per mettere alla prova i nuovi equilibri imposti dalle normative.

Sul fronte delle trasmissioni, gli appassionati potranno seguire l’evento in diretta su Sky Sport F1 e Now TV, mentre TV8 trasmetterà in chiaro in differita Qualifiche e GP (rispettivamente sabato alle 18:30 e domenica alle 18:00).

Su FormulaPassion.it sarà disponibile la cronaca testuale di tutte le sessioni. In pista, come da tradizione, anche Formula 2 e Formula 3 arricchiranno il programma del weekend.

Il circuito e le incognite tecniche

Il tracciato di Barcellona è da sempre considerato uno dei più completi e impegnativi per il bilanciamento della monoposto. Curve veloci, staccate impegnative e lunghi rettilinei mettono alla prova ogni componente. In questo contesto, l’impatto delle nuove direttive sarà amplificato, e i team dovranno trovare il giusto compromesso aerodinamico in tempi rapidi. Non a caso, molti addetti ai lavori parlano di Spagna come di un nuovo inizio per la stagione.

Ferrari, in particolare, è attesa al varco: la nuova ala posteriore – una versione modificata di quella a medio-alto carico usata nel 2024 – promette maggiore stabilità e controllo. Le modifiche ai lati dell’ala, come riportato da autoracer.it, potrebbero fare la differenza nei tratti più tecnici. Ma nel box ci sarà anche la specifica precedente, pronta per essere impiegata se le condizioni dovessero richiederlo. Una doppia opzione che mostra l’approccio pragmatico del team.

Leclerc pronto al colpaccio

Charles Leclerc arriva a Barcellona con fiducia crescente. Il podio sfiorato a Imola e la vittoria sfumata per un soffio a Monaco hanno lasciato il segno, ma anche una consapevolezza nuova: la Ferrari c’è, ed è pronta a lottare. Il pilota monegasco ha elogiato il lavoro fatto in fabbrica, sottolineando come gli sviluppi portati in Spagna rappresentino “un passo fondamentale per il futuro”.

Se gli aggiornamenti funzioneranno come previsto, Barcellona potrebbe essere il palcoscenico del riscatto. Con le carte tecniche rimescolate dalla FIA, il gap dai rivali – Red Bull su tutti – potrebbe assottigliarsi sensibilmente. E Leclerc lo sa: questa potrebbe essere la sua occasione per tornare sul gradino più alto del podio. La tripletta europea si chiude, ma per Ferrari il viaggio potrebbe essere appena iniziato.