Operazione Lookman, doppio schiaffo per il Napoli | Manna non ci sta capendo più niente

L’operazione Lookman si sta complicando e il Napoli non sa come gestirla: Manna è in seria difficoltà. Le ultime.

L’estate dei partenopei è partita con il botto grazie a un grande acquisto. Kevin De Bruyne è sbarcato a Napoli a parametro zero, portando qualità, visione e leadership alla squadra di Antonio Conte. Un arrivo che infonde fiducia e ambizione, destinato a cambiare l’equilibrio del centrocampo.

In difesa, l’innesto di Luca Marianucci rafforza il pacchetto arretrato: giovane, atletico e con margini di crescita importanti, prelevato dall’Empoli per 9 milioni. Un investimento mirato, pensato per mettere basi solide in vista del futuro del club. Sarà affiancato da veterani e giocatori esperti.

L’attacco ha guadagnato velocità e imprevedibilità anche e soprattutto con l’arrivo di Noa Lang, esterno offensivo dal grande carisma, mentre Lorenzo Lucca è arrivato con un prestito che prevede obbligo di riscatto. Un mix calibrato per giocare su due fronti: presente e prospettiva.

Diversi giovani importanti sono rientrati dai prestiti, come Jens Cajuste che però verrà messo sul mercato e Michael Folorunsho che però è già partito alla volta di Cagliari in prestito. In contemporanea, sono stati salutati alcuni giocatori per lasciare spazio al rinnovamento.

Tra entrate e cessioni

La cessione clamorosa è stata quella di Victor Osimhen, ora al Galatasaray. Un passaggio prevedibile visto quanto successo nell’ultimo periodo, che ha portato risorse significative in club e permesso al Napoli di reinvestire con serenità. Il nigeriano da tempo non faceva più parte del progetto.

Nonostante il Liverpool abbia puntato su Darwin Núñez, le richieste troppo alte hanno fatto desistere il Napoli. Il club resta cauto e ha presentato la propria offerta: si esplorano anche altre piste offensive di valore. Tra queste troviamo Ademola Lookman che però con ogni probabilità non andrà a Napoli.

Smacco al Napoli

Se l’Inter dovesse riuscire a chiudere per Ademola Lookman, l’Atalanta avrebbe già pronto il piano B: affondare il colpo su Federico Chiesa. L’esterno del Liverpool piace anche al Napoli ma è il profilo ideale per Juric, che cerca qualità e velocità sulle fasce. Vedremo come si evolverà la situazione.

Il Napoli, che da settimane osservava da vicino sia Lookman che Chiesa, rischia ora di restare a mani vuote. Entrambi i profili erano in cima alla lista di Conte, ma i movimenti degli altri club hanno complicato tutto. Servirà una nuova mossa sul mercato per non restare indietro. Manna dovrà reinventarsi.