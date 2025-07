Oltre 160 presenze col Napoli, la vittoria del campionato e ora… gestisce un ristorante | Del calcio non ne vuole più sapere

Non è sempre facile la vita di un calciatore dopo il ritiro. Spesso bisognare inventarsi anche altri mestieri.

Molti calciatori, una volta appesi gli scarpini al chiodo, si trovano smarriti di fronte a una quotidianità che non riconoscono più. Abituati a ritmi scanditi dagli allenamenti e dalle partite, a riflettori sempre accesi e a un’identità fortemente ancorata al pallone, il ritiro può trasformarsi in un trauma esistenziale. Senza preparazione o alternative concrete, l’ex professionista scopre un vuoto che non riguarda solo il conto in banca, ma anche il senso stesso della propria vita.

Per alcuni, il ritorno alla realtà coincide con l’ingresso in mestieri completamente diversi, spesso manuali, spesso duri. Non è raro leggere di ex calciatori che si reinventano muratori, operai, autisti o pizzaioli. Lungi dall’essere degradanti, questi lavori dimostrano il valore della dignità, ma evidenziano anche la mancanza di un sistema che accompagni gli atleti nel passaggio a una nuova carriera.

Dietro a ogni maglia appesa c’è una persona che forse ha lasciato la scuola troppo presto, o che non ha mai coltivato passioni al di fuori del campo. E allora, senza reti di protezione o una rete sociale forte, il rischio di cadere nell’oblio o nella depressione è concreto. Le storie di chi si è arrangiato tra mille sacrifici sono più comuni di quanto si pensi.

Servirebbe maggiore consapevolezza, sin dall’inizio della carriera, che il calcio non dura per sempre. Educazione finanziaria, supporto psicologico e percorsi post-carriera dovrebbero diventare parte integrante della vita di un calciatore, affinché il fischio finale non coincida con l’inizio di una lenta caduta.

Dal capitano alla cucina

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha appeso gli scarpini al chiodo per indossare il grembiule da chef. Come racconta Il Mattino, ha inaugurato il suo ristorante “Com’era” a Meta di Sorrento, avviando una nuova avventura professionale accanto alla moglie.

L’idea è nata quasi per gioco, ma si è trasformata in una sfida concreta, in cui Montervino cerca ora di diventare un abile organizzatore di eventi, mettendo in campo la stessa grinta che lo ha contraddistinto sul rettangolo verde.

Regole da campo, sapori da fuoriclasse

Secondo l’ex centrocampista, tra calcio e ristorazione ci sono molte affinità: rigore, sacrificio e organizzazione sono fondamentali in entrambi i mondi. Montervino ha trasformato il linguaggio sportivo in metafora culinaria: un pallonetto è un colpo di classe, un calcio d’angolo è l’arte di risolvere un imprevisto all’ultimo secondo, e uno spaghetto aglio e olio sbagliato è da “rosso diretto”, senza appello.

Il suo approccio ironico e disciplinato riflette una filosofia precisa: ogni piatto è come una partita, e va giocato con passione e concentrazione. Ora, il campo di gioco è la cucina, ma l’obiettivo resta sempre lo stesso: lasciare il segno.