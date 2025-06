Oh mio Dio, NO! È tutto rotto: scommessa di Manna | Preso dall’infermeria il nuovo difensore

Pronto a rinforzare il Napoli, ma è costretto in infermeria.

Il Napoli campione d’Italia in carica vuole già porre le basi per costruire un’altra annata vincente. Terzo e quarto scudetto sono arrivati nel giro di due anni e la voglia di bissare il successo della passata stagione è tanta. L’estate e il mercato soprattutto, saranno fondamentali. E già i primi segnali sono arrivati.

Praticamente all’indomani della fine del campionato, dopo appena qualche settimana, i principali colpi della gestione De Laurentiis-Manna, sono stati due. Il primo è stato un rinnovo di fiducia. Riavere nuovamente Antonio Conte per la prossima stagione è uno stimolo in più per giocatori e società che adesso vorranno abituarsi a sollevare trofei.

Il secondo colpo, non meno importante, è stato l’acquisto di un calciatore dal talento spropositato che ha già fatto impazzire Napoli e i napoletani. Il riferimento a Kevin De Bruyne è palese. Il belga ha salutato da free agent il Manchester City ed è approdato in Campania, pronto a fare la differenza in A e a livello europeo.

Ma il ds Manna, uno dei principali artefici del quarto scudetto, in grado di portare a Napoli Scott McTominay, ha già in mente un ulteriore colpo. Questo giocatore però, vera e propria scommessa di Manna, è pronto ad arrivare dall’infermeria, vista un’ultima stagione che definire travagliata sarebbe riduttivo.

Il caso Buongiorno

Nel corso della passata annata Antonio Conte ha dovuto far fronte alle numerose assenze del centrale difensivo Buongiorno. Arrivato in terra partenopea nel clamore generale, ha potuto dimostrare solamente a sprazzi il proprio infinito talento. Si è reso comunque protagonista quando è sceso in campo ma non è stato al meglio causa infortuni.

E adesso un nuovo caso Buongiorno si potrebbe ripresentare in casa Napoli visto l’obiettivo del ds Manna. Si tratta di un calciatore giovane, di prospettiva, che però nel 2024/2025 ha scaldato per la maggior parte del tempo il lettino dell’infermeria causa infortuni e ricadute. Anche gravi.

Sarà un terno al lotto

Prima la rottura del legamento crociato, poi il riposo precauzionale e ancora l’infortunio alla spalla. Giorgio Scalvini sarebbe pronto ad arrivare a Napoli con questo curriculum datato 2024/2025. Un’annata tutt’altro che indimenticabile per il giovane difensore che ha visto davvero raramente il terreno di gioco con Gasperini.

Il Napoli potrebbe essere un nuovo trampolino di lancio per lui che ha raccolto in un anno appena 8 presenze. L’interesse di Manna c’è ed è concreto, così come l’intenzione della società partenopea di portare il classe 2003 nato a Chiari in Campania. Bisognerà attendere e capire come si muoverà sul mercato il Napoli. Tutto passerà anche dall’eventuale cessione di Osimhen.