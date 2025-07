O la va o la spacca: Zaniolo riparte ancora dalla Serie A | Prestito con diritto di riscatto

Nicolò Zaniolo è in cerca di una conferma definitiva. Dopo stagioni fatte più di bassi che di alti, vuole rilanciarsi in A.

Un talento purissimo, tutto italiano, con delle potenzialità smisurate e in grado di risollevare il calcio italiano. Questa era la descrizione che si poteva attribuire a Nicolò Zaniolo non troppo tempo fa. Poi il barato, l’oblio, la fuga, i prestiti e gli insuccessi. Sembra quasi di riferirsi a un giocatore al termine della propria corsa.

Ma stiamo parlando di appena un classe ’99. Zaniolo ha vissuto le stagioni migliori a Roma. In giallorosso è definitivamente esploso e con lui tutto il suo talento è venuto fuori. Strappava applausi a scena aperta grazie soprattutto a giocate di fino. Gol spettacolari e tanta strabordante personalità all’interno del rettangolo di gioco.

E sul più bello, quando tutta Europa aveva gli occhi puntati su di lui qualcosa è cambiato. Il primo infortunio al legamento crociato lo ha costretto a non scendere in campo per diverso tempo. E poi ancora il secondo a distanza di poco tempo. Insomma un momento di svolta ma in chiave negativa.

Nonostante fosse osannato dal pubblico giallorosso, ha pian piano perso posizioni nelle gerarchie. Sia per prestazioni sottotono sia per la volontà di lasciare il club capitolino. In quel momento il primo grande dilemma della carriera: restare a Roma o partire? Zaniolo in quel momento ha scelto di partire per la Turchia, sponda Galatasaray.

Le esperienze fallimentari

Anche l’avventura con i turchi però, non è mai realmente decollata. Sprazzi di talento, poca continuità e poi ancora infortuni, segno di un fisico fragile. E allora il passaggio in Premier League, in cerca di riscatto, tra le file dell’ambizioso Aston Villa. Spoiler: neanche in Inghilterra è riuscito a imporsi.

Siamo arrivati alla passata stagione. La scorsa estate l’Atalanta di Gasperini ha deciso di prelevarlo in prestito dal Galatasaray. L’avvio sembrava promettente ma poi ancora il nulla. Non ha convinto il tecnico bergamasco e già nella sessione inverale di calciomercato è stato mandato a sua volta in prestito alla Fiorentina. In toscana l’ennesimo spezzone di stagione deludente. Ma ora, Zaniolo, potrebbe definitivamente rilanciarsi e sempre in Serie A.

La luce in fondo al tunnel

Zaniolo potrebbe quindi ripartire nel 2025/2026 con un club che milita in massima serie e che si sta regalando stagioni entusiasmanti. Importanti sono state le parole del suo procuratore, Claudio Vigorelli, riportate da tuttomercatoweb.com. “Parte con il Galatasaray e vedremo cosa il mercato ci proporrà, c’è tempo e il mercato è lungo. Zaniolo è un patrimonio del calcio italiano e va riportato in quegli scenari che merita nel brevissimo, è interesse anche della Nazionale”.

Insomma le intenzioni sono chiare. In Turchia il giocatore avrebbe meno possibilità di essere chiamato anche dalla Nazionale e dunque per rilanciarsi serve una società di Serie A. E allora a potrebbe ipoteticamente puntare su di lui il Bologna. Una squadra che potrebbe essere congeniale al modo di giocare di Zaniolo. Starà ad Italiano e alla dirigenza scegliere.