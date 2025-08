Nuovo caso alla Pinetina: rapporti freddi tra la società e un titolare | Marotta lo fa allenare con l’Under 23

Alla Pinetina arriva un nuovo caso: ci sono dei rapporti freddi fra la società nerazzurra e un titolare. Marotta infuriato.

Sarebbe emerso un nuovo caso scottante direttamente dalla Pinetina. I rapporti con il giocatore in forza all’Inter sarebbero oramai ai minimi termini. Marotta infatti, avrebbe deciso di farlo allenare addirittura con la squadra Under del club milanese. Insomma una situazione tutt’altro che semplice.

La nuova Inter ha aperto il mercato con l’obiettivo di rinfrescare la rosa e incidere dal primo giorno. Il primo acquisto ufficiale è Petar Sučić, centrocampista croato del Dinamo Zagabria, arrivato per circa 14 milioni più bonus. Il giovane si è già messo in mostra al Mondiale per Club, e Chivu punta su di lui per aumentare fisicità e qualità in mediana.

Pochi giorni dopo è arrivato anche Luis Henrique, esterno brasiliano in uscita dal Marsiglia, pagato circa 25 milioni. Ha 23 anni, è veloce, tecnico, e può giocare su entrambe le fasce: l’Inter spera possa portare imprevedibilità in avanti. Nell’ultima stagione ha segnato 9 gol e fornito 10 assist, numeri che hanno convinto i nerazzurri.

Sul fronte uscite, diversi giovani sono stati ceduti o prestati per fare esperienza e cassa: Valentin Carboni al Genoa, Satriano e Salcedo verso nuove destinazioni. Insomma non ci si ferma mai in casa Inter all’indomani del Mondiale per Club che si è giocato negli Stati Uniti e che non ha regalato particolari emozioni ai tifosi dell’Inter.

Gli obiettivi

Intanto si lavora su altri obiettivi. In difesa piace Giovanni Leoni del Parma, giovane di grande prospettiva, mentre in attacco si tiene d’occhio Lookman dell’Atalanta. È una trattativa complicata, ma l’Inter ci crede. Anche Frendrup del Genoa è finito nei radar: giovane, duttile e con margini di crescita importanti.

Capitolo rinnovi e conferme: Calhanoglu è al centro delle attenzioni di diversi club esteri, ma l’Inter per ora resiste. Dumfries, invece, sembra destinato a restare almeno un’altra stagione. Il club si muove con prudenza ma ambizione, cercando l’equilibrio tra sostenibilità economica e voglia di rimanere al vertice.

Lo scoop

A destare scalpore nelle ultime ore, è stata una notizia in particolare, che riguarderebbe da vicino Pavard. “Pavard? C’è stato un fastidio dovuto al fatto che mentre l’Inter usciva dal Mondiale per Club lui, con la caviglia non a posto, giocava a padel. Questa cosa ha infastidito tutti”. Queste le parole di Biasin riportate da fcinter1908it.

“Il primo anno ha fatto bene, l’anno scorso non ha lasciato grande impressione. Credo, dunque, che in presenza di un’offerta l’Inter non si farebbe troppi problemi. Al momento, però, non mi risultano proposte. Di tutti i big dati in partenza, lui è l’unico su cui si potrebbe fare un ragionamento”. C’è anche un nome importante come Pavard tra i possibili partenti: se dovesse arrivare l’offerta giusta, intorno ai 30-35 milioni, l’Inter è pronta ad ascoltare. Una scelta economica e strategica insieme.