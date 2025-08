Nuovo caos arbitri, coinvolto il Napoli: si va in Tribunale | Nel mirino c’è una gara specifica

Nelle ultime ore si è venuta a creare una vera e propria situazione di caos: sarebbe coinvolto anche il Napoli in questa faccenda.

Il Napoli fa parlare di se all’interno del rettangolo di gioco, per il mercato estivo portato avanti sin qui ma è anche finito nuovamente al centro di una discussione che stavolta coinvolge direttamente la categoria arbitrale. Non si parla di Serie A, ma le conseguenze rischiano di essere molto pesanti.

Una semplice amichevole estiva ha infatti riportato alla luce tensioni mai del tutto sopite. I protagonisti non sono solo i calciatori in campo, ma anche chi dirige i match. In particolare, la designazione di un arbitro campano per dirigere il Napoli ha suscitato perplessità, vista la delicatezza della situazione.

A far discutere è stata la scelta di un direttore di gara originario di Torre Annunziata. In condizioni normali sarebbe passata inosservata, ma in questo contesto ha riacceso sospetti e malumori. Il motivo? Alcune dichiarazioni risalenti all’inizio della stagione, che ora tornano a galla.

Proprio questo arbitro, infatti, aveva raccontato pubblicamente di aver rifiutato di dirigere il Napoli insieme al collega Fabio Maresca. Un gesto che voleva forse essere una forma di garanzia d’imparzialità, ma che è finito per diventare un boomerang. E a complicare tutto ci ha pensato la smentita successiva.

Le parole di Maresca

Maresca, intervenuto al Giffoni Film Festival come riportato da gianpaolocalvareseofficial su Instagram, aveva preso le distanze da quelle parole, mettendo di fatto in discussione la versione del collega. Da lì, il caos: accuse, imbarazzi e ora un fascicolo destinato ad arrivare sui banchi del Tribunale per accertare eventuali violazioni.

La questione non riguarda solo il campo, ma il sistema stesso. È lecito che un arbitro scelga autonomamente chi dirigere o meno? E che effetti può avere questo atteggiamento sulla trasparenza del sistema? Domande che ora aspettano risposte ufficiali, in un clima già appesantito.

Di chi si tratta

A far esplodere il caso è stata la recente amichevole tra Napoli e Brest, disputata in piena estate. Nonostante si trattasse di un’amichevole, la designazione del fischietto di Torre Annunziata Guida, al centro delle polemiche, è stata vista come una provocazione da molti osservatori. E ha aperto la porta a un’indagine più profonda.

La Federazione potrebbe decidere di fare chiarezza. Il caso potrebbe addirittura essere discusso in Tribunale sportivo, con al centro proprio quella partita estiva. E intanto, il Napoli non può fare altro che osservare con attenzione l’evolversi degli eventi.